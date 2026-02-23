Sénégal: Thiès - Babacar Diop prône 'l'union sacrée' autour de l'organisation de la fête nationale du 4 avril

Le maire de la ville de Thiès Babacar Diop, a souligné, samedi, l'importance d'une adhésion populaire de toutes les couches d'acteurs, pour que la cité du rail, hôte de la commémoration du 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, réussisse le pari de l'organisation.

Babacar Diop présidait un forum populaire incluant la société civile et les acteurs politiques, pour garantir le succès de la célébration du 4 avril délocalisée, cette année, dans la cité du rail, sur décision du président de la République Bassirou Diomaye Faye.

"Ça a été une journée d'écoute, pour nous permettre d'élaborer les cahiers de doléances de la ville de Thiès, et au-delà, de la région de Thiès", a fait remarquer le maire de la ville.

Pour Babacar Diop, le plus important, c'est "l'union sacrée autour du 4 avril et l'engagement collectif sincère pour la réussite de la manifestation".

Il explique que le "Forum populaire indépendance" a été organisé justement pour stimuler l'engagement des Thiessois autour de la fête de l'indépendance.

"Nous avons organisé ce forum, parce que nous avons voulu créer une ferveur populaire, créer une adhésion populaire, à la fête d'indépendance", a-t-il dit.

Il s'est réjoui de ce que "toutes les couches" de la population sont venues répondre à l'invitation de la mairie, qu'il s'agisse de la société politique, de la société civile, des mouvements en tout genre, des partis politiques. Ce qu'il juge "rassurant".

"Nous sommes sur la bonne voie pour réussir cette fête et c'est une première étape", a déclaré l'édile de Thiès.

Il annonce l'élaboration de deux documents, l'un renfermant les doléances et l'autre, le programme d'activités à dérouler en perspective de la fête.

"Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé au forum", a dit M. Diop, se montrant confiant d'une "réaction" des autorités "dans les prochaines semaines", avec "des choses qui seront faites à Thiès".

Le programme de délocalisation de la commémoration de la fête du 4 avril dans les chefs-lieux de région, tel qu'il a été conçu, s'accompagne d'une modernisation des villes hôtes, avec la réalisation de diverses commodités.

"Au-delà des réalisations matérielles, moi en tant que maire, je retiens la symbolique d'abord d'amener cette fête ici à Thiès. [Le fait de voir la ville] accueillir la République, accueillir le Sénégal, c'est déjà quelque chose", a commenté Babacar Diop.

"Cette fête repositionne notre ville au niveau du Sénégal et au niveau international", estime l'élu, qui y voit déjà un gain pour la cité du rail, sur le plan du marketing territorial.

Pour lui, "le gouvernement est très conscient de ce qui est attendu à Thiès".