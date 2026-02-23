Sénégal: Les importations ont baissé de 23, 6 % en décembre, selon l'ANSD

22 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal a enregistré en décembre 2025, une baisse de 23, 6 % de ses importations, ressortant à 544,8 milliards de francs CFA contre 713, 3 milliards de francs CFA au mois précédent, a-t-on appris de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

Les importations du mois de décembre ressortent à 544, 8 milliards de francs CFA contre 713, 3 milliards de francs CFA au mois précédent, soit une diminution de 23, 6 %, indique la structure dans son Bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur.

Elle signale que cette baisse fait suite à celle des achats à l'extérieur de matériels de transports, de produits pharmaceutiques et de sucres bruts raffinés.

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie fait toutefois état sur la même période d'une augmentation des achats à l'extérieur de produits pétroliers raffinés et de métaux communs, ce qui contribué à limiter de manière générale la baisse des importations en décembre.

Comparées à leur niveau de décembre 2024, les importations ont diminué de 24, 6 %, note l'ANSD, soulignant que la valeur cumulée des importations sénégalaises à fin décembre 2025 a atteint 7 279, 1 milliards de francs CFA.

Elle était de l'ordre 7 161, 4 milliards de francs CFA pour la même période de 2024, correspondant ainsi à une progression de 1, 6 %, fait-on savoir.

