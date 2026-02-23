Sénégal: Les exportations sénégalaises ont atteint 825, 3 milliards FCFA en décembre, en hausse de 155 % (ANSD)

Dakar — Les exportations sénégalaises ont bondi de 155 % en décembre 2025, s'établissant notamment à 825, 3 milliards de francs Cfa contre 323, 6 milliards de francs Cfa au mois précédent, a annoncé l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

L'agence publique en charge des données et des statistiques sur l'économie lie cette hausse à l'accroissement des ventes à l'extérieur d'or non monétaire, d'huile brutes de pétrole et de produits pétroliers raffinés.

Elle fait toutefois état d'une baisse à l'exportation des phosphates et des produits de crustacés mollusques et coquillage.

En comparaison de leur niveau de décembre 2024, les exportations du Sénégal ont augmenté de 104, 1 %, tandis que leur cumul à fin décembre 2025 s'établit à près de 6 000 milliards de francs Cfa, contre près de 4 000 milliards de francs Cfa pour la même période en 2024, ce qui correspond à une hausse de 51, 8 %, résume l'ANSD.