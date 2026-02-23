Sénégal: Les exportations sénégalaises ont atteint 825, 3 milliards FCFA en décembre, en hausse de 155 % (ANSD)

22 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les exportations sénégalaises ont bondi de 155 % en décembre 2025, s'établissant notamment à 825, 3 milliards de francs Cfa contre 323, 6 milliards de francs Cfa au mois précédent, a annoncé l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

L'agence publique en charge des données et des statistiques sur l'économie lie cette hausse à l'accroissement des ventes à l'extérieur d'or non monétaire, d'huile brutes de pétrole et de produits pétroliers raffinés.

Elle fait toutefois état d'une baisse à l'exportation des phosphates et des produits de crustacés mollusques et coquillage.

En comparaison de leur niveau de décembre 2024, les exportations du Sénégal ont augmenté de 104, 1 %, tandis que leur cumul à fin décembre 2025 s'établit à près de 6 000 milliards de francs Cfa, contre près de 4 000 milliards de francs Cfa pour la même période en 2024, ce qui correspond à une hausse de 51, 8 %, résume l'ANSD.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.