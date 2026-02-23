Sénégal: Thiès - 236 kits alimentaires distribués à d'anciens gardes républicains et leurs familles

Le Regroupement des enfants de la garde républicaine (REGAR), a distribué samedi, à Thiès, 236 kits alimentaires à des anciens de la Garde républicaine, ainsi qu'aux veuves et familles d'agents décédés de ce corps dissous.

"Aujourd'hui, nous avons distribué 236 kits alimentaires aux bénéficiaires", a dit le président de REGAR Pape Galy Sarr, lors d'une cérémonie organisée à la Promenade des Thiessois, à l'occasion de la quatrième édition de cette action de solidarité organisée durant le ramadan . "Il s'agit d'offrir symboliquement aux gardes républicains actuellement en vie et aux veuves de gardes républicains des kits alimentaires", a expliqué Pape Galy Sarr, président de REGAR, annonçant que la structure qu'il dirige offrira 50 autres kits à d'autres ayants droit dans la deuxième phase de la présente édition.

Ancêtre du Groupement mobile d'intervention (GMI), de la police nationale sénégalaise et de l'administration pénitentiaire, la Garde républicaine était un corps d'élite déployé à travers le pays, pour s'occuper principalement de la sécurité publique, du gardiennage des prisons et de la sécurité des édifices publics. Sa base principale était le camp Tropical de Thiès, jusqu'à sa dissolution en 1969, pour laisser place au GMI.

A travers ses activités, l'association REGAR, constituée surtout d'enfants de ces "illustres gardes républicains", "cherche selon son président, à honorer, à magnifier leur parcours". Le REGAR avait démarré la première édition de ce geste de bienfaisance en remettant 50 kits à d'anciens gardes encore en vie et à des veuves de gardes, s'est rappelé M. Sarr.

Dans un souci de faire connaître l'histoire de cet ancien corps constitué, un membre de l'association a publié un ouvrage dédié à la garde républicaine, dont il retrace les principaux récits de vie, rapporte Pape Galy Sarr. "Nous envisageons de créer un musée de la garde républicaine qui pourrait être [installé] au sein même du Camp Tropical de Thiès, si nous en avons l'autorisation", renseigne encore le responsable, ajoutant qu'à défaut, ce lieu de mémoire sera logé au siège de l'association REGAR.