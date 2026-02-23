Congo-Kinshasa/Sénégal: Eliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027 - Première séance d'entrainement des Léopards à Dakar

Les Léopards basketball de la RDC ont eu leur première séance d'entraînement, samedi 21 février, à Dakar, au Sénégal en marge de la de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA Qatar 2027.

Grâce à l'appui de l'Institut français du Sénégal, les poulains de l'entraineur Michelin Perrin ont effectué leur premier contact avec la balle orange.

Six joueurs étaient déjà sur place, tandis que quatre autres sont attendus pour compléter le groupe.

Cette première séance a été dirigée par Pierrot Ilunga, assistant coach numéro 1 de l'équipe.

Ce dernier s'est dit très motivé et déterminé à atteindre les objectifs fixés, alors que les Léopards poursuivent leur préparation avec l'ambition de décrocher la qualification pour la Coupe du Monde FIBA Qatar 2027.

La RDC jouera du 26 février au 1er mars au Sénégal.

Voici le calendrier des matchs :

26 février : RD Congo - Madagascar

27 février : Côte d'Ivoire - RD Congo