Congo-Kinshasa: Subvention de 71 PME dans le cadre du projet TRANSFORME à Bunia

Soixante-et-onze petites et moyennes entreprises de Bunia (Ituri) bénéficieront de subventions dans le cadre du projet TRANSFORME. Elles ont été présentées au public, vendredi 20 février, lors d'une cérémonie organisée dans la ville.

Ces entreprises ont été sélectionnées après une évaluation de leurs activités, portant notamment sur leur impact social, leur capacité d'innovation et leur contribution au développement local.

Selon les responsables du programme, chacune d'elles pourra recevoir en moyenne 55 000 USD.

Ces fonds serviront principalement à l'acquisition d'équipements et de moyens de production.

Un accompagnement technique est également prévu pour soutenir leur croissance, a indiqué le chargé de communication du projet TRANSFORME, Jean-Luc Mwalu.

Pour la ville de Bunia, le projet a retenu 71 PME actives depuis plus de trois ans.

« Il était important de les présenter à la communauté pour qu'elles soient connues et pour fixer les étapes à venir après la sélection, notamment les opérations de cadrage qui les préparent à recevoir leur subvention. C'est un accompagnement personnalisé sur tous les besoins liés à la croissance de leurs entreprises. Il s'agit d'apporter un soutien technique complet, avec du coaching individualisé », a-t- souligné.

En plus de l'appui financier, ces PME bénéficieront également de l'accompagnement de banques commerciales pour l'acquisition de leur matériel de production.

Parmi les principaux défis à relever pour garantir la réussite de ces entreprises figure la restauration de la paix dans l'ensemble de la province de l'Ituri -- une responsabilité qui revient à l'État congolais, soulignent certains lauréats.