Afrique: À Libreville, la donnée au coeur de la crédibilité des États

À Libreville, la 5e édition de la Global Master Class a placé la gouvernance par la donnée au centre des débats. Organisée par Global Mind Consulting, en partenariat avec Homme & Développement, la rencontre a réuni décideurs publics, experts et régulateurs autour d'un constat partagé : la crédibilité d'un État se mesure désormais à travers ses indicateurs.

Présent à l'ouverture, le ministre gabonais de l'Économie numérique, Mark Alexandre Doumba, a souligné que la donnée transforme la manière dont l'État décide et rend compte. Dans un contexte marqué par les classements internationaux et les notations financières, la maîtrise des indicateurs devient un levier stratégique d'attractivité et de souveraineté.

Pour Seynabou Dia Sall, fondatrice de Global Mind Consulting, l'enjeu dépasse la technique : à l'ère du factuel, ce sont les chiffres qui façonnent la réputation des pays. D'où la nécessité de développer une véritable culture de la performance mesurable. « La donnée transforme profondément la manière dont l'État décide, pilote et rend compte. C'est également à ce niveau que se joue la crédibilité publique. »