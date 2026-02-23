Afrique: À Libreville, la donnée au coeur de la crédibilité des États

23 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

À Libreville, la 5e édition de la Global Master Class a placé la gouvernance par la donnée au centre des débats. Organisée par Global Mind Consulting, en partenariat avec Homme & Développement, la rencontre a réuni décideurs publics, experts et régulateurs autour d'un constat partagé : la crédibilité d'un État se mesure désormais à travers ses indicateurs.

Présent à l'ouverture, le ministre gabonais de l'Économie numérique, Mark Alexandre Doumba, a souligné que la donnée transforme la manière dont l'État décide et rend compte. Dans un contexte marqué par les classements internationaux et les notations financières, la maîtrise des indicateurs devient un levier stratégique d'attractivité et de souveraineté.

Pour Seynabou Dia Sall, fondatrice de Global Mind Consulting, l'enjeu dépasse la technique : à l'ère du factuel, ce sont les chiffres qui façonnent la réputation des pays. D'où la nécessité de développer une véritable culture de la performance mesurable. « La donnée transforme profondément la manière dont l'État décide, pilote et rend compte. C'est également à ce niveau que se joue la crédibilité publique. »

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.