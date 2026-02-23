Congo-Kinshasa: Reprise des travaux de construction de trois châteaux d'eau à Demba après une année de trêve

Après une année d'arrêt, les travaux de construction de trois châteaux d'eau ont repris vendredi 20 février dans le territoire de Demba, au Kasaï-Central.

Ces infrastructures, dont le taux d'exécution est déjà estimé à 70 %, sont réalisées dans le cadre du Projet de Renforcement des Infrastructures Socio-Économiques (PRISE) financé par la Banque africaine de développement (BAD).

Ce chantier visWe à améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations de Demba et de ses environs.

Les travaux se déroulent sur trois sites :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Zapo-Zapo : le chantier est entièrement terminé ; il ne reste que la mise en service pour lancer la distribution d'eau.

Commune rurale de Demba : les tuyaux sont déjà installés, mais le château d'eau est encore en construction.

Bena Leka : le château d'eau est achevé, mais les conduites de distribution ne sont pas encore posées.

Selon l'ingénieur en charge du projet, tous les matériaux qui faisaient défaut sont désormais disponibles sur les différents chantiers.

Le coordonnateur territorial de la Nouvelle Société civile congolaise de Demba, Marcel Masanka, se réjouit de cette relance. Selon lui, ces ouvrages viennent répondre à une crise persistante d'accès à l'eau potable dans de nombreuses communautés.

Marcel Masanka appelle à la responsabilité de tous afin de garantir l'achèvement des travaux et d'assurer enfin un accès durable à l'eau potable pour la population de Demba.

Lancé en 2024 pour une durée d'un an, le projet avait été suspendu notamment en raison du retard de financement du gouvernement central, de vols répétés de matériaux et du manque d'implication de certaines autorités locales.