Congo-Kinshasa: Poursuite de combats entre l'AFC/M23 et des miliciens Wazalendo autour de Rubaya

Les affrontements opposant l'AFC/M23 à une coalition de miliciens Wazalendo se sont poursuivis dans la matinée de ce lundi 23 février dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu).

D'intenses combats ont été signalés autour des villages Kawele et Mululu, dans le groupement de Kibabi, chefferie des Bahunde, à une dizaine de kilomètres de la cité minière de Rubaya. Cela fait plus de cinq jours que les hostilités se poursuivent dans cette zone, forçant de nombreuses familles à se déplacer vers l'est du territoire.

Selon des sources issues de la notabilité du territoire de Masisi, les combats ont repris à l'aube autour du village de Kawele, non loin du centre de Kibabi. Elles indiquent qu'à la suite des affrontements, particulièrement intenses depuis vendredi, les miliciens Wazalendo, parmi lesquels des combattants PARECO, Mai-Mai Lamuka et Raia Mutomboki, ont réussi à reprendre le contrôle de plusieurs villages situés sur l'axe Katoyi-Kibabi-Rubaya.

Près de huit villages ou positions auparavant tenus par l'AFC/M23 seraient ainsi passés sous leur contrôle.Sur l'axe Ngungu, ces mêmes combattants Wazalendo avaient déjà regagné les villages de Nyakigano et Mushebere, situés à proximité immédiate de cette agglomération.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cependant, depuis dimanche, des sources civiles locales font état d'une contre-offensive de l'AFC/M23. Jusqu'à tard dans la soirée, des affrontements étaient signalés dans le village de Luke, à moins de 50 kilomètres de Masisi-Centre.

Et ce lundi matin, les combats se concentraient de nouveau autour de la colline de Kanyaru et des villages Kawele et Mululu, dans le groupement de Kibabi. Cette recrudescence de violences provoque un déplacement massif des populations vers Rubaya et Ngungu.