Congo-Kinshasa: Election du gouverneur du Sankuru - Le dépôt de candidatures se clôture ce lundi

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) va clôturer ce lundi 23 février, à 16h00, au Bureau de réception et de traitement des candidatures (BRTC) de Lusambo, l'opération de réception des dossiers pour les postes de gouverneur et vice-gouverneur du Sankuru.

Lancée le 4 février 2026, cette étape visait à permettre aux candidats gouverneur de province de soumettre leurs dossiers auprès du secrétariat exécutif provincial de la CENI.

Au total, dix dossiers ont été enregistrés. Parmi eux, figurent trois femmes, dont une ancienne ministre du Genre, Famille et Enfants. Deux anciens gouverneurs figurent également sur la liste; une présence qui alimente déjà les débats au sein de l'opinion locale sur ce qu'ils comptent proposer de nouveau.

Quatre députés provinciaux ont également déposé leurs dossiers. L'un pour le poste de gouverneur titulaire et trois autres pour celui de vice-gouverneur.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La suite du processus électoral prévoit des ajustements possibles ajout, retrait ou substitution de dossiers avant la publication, le 4 mars prochain, de la liste provisoire des candidats. Initialement prévue le 24 mars, l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur du Sankuru se tiendra finalement le 7 avril 2026, selon le calendrier réaménagé de la CENI.

Au-delà des chiffres, cette échéance électorale cristallise les enjeux politiques locaux : retour d'anciens dirigeants, émergence de nouvelles figures et participation féminine encore limitée mais symbolique. Les députés provinciaux auront la responsabilité de trancher sur l'avenir de la gouvernance dans une province où les attentes citoyennes demeurent fortes.