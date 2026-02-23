Sénégal: Règlement de la dette due aux anciens cheminots - Yankhoba Diémé annonce la bonne nouvelle

Invité de l'émission En Vérité, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, s'est exprimé sur la situation des anciens cheminots, assurant que le règlement de leurs arrivées de cotisations interviendra cette année.

Selon le ministre, ces travailleurs, qui ont longtemps contribué au développement du secteur ferroviaire avant la faillite des sociétés de chemin de fer, attendaient depuis plus de vingt ans le paiement des cotisations dues à l'IPRES (Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal). Le montant global avoisinerait près de 5 milliards de francs CFA, ramené à environ 3 milliards hors pénalités.

Yankhoba Diémé a indiqué que la somme a été inscrite dans la loi de finances 2026, marquant ainsi une étape décisive vers le règlement définitif de cette dette sociale. Il a précisé que le ministre des Finances a déjà donné des instructions à l'Agent judiciaire de l'État, qui a saisi l'IPRES pour formaliser la décision.

Présentée comme une promesse faite lors des mesures législatives à Thiès, cette devrait permettre, selon le ministre, de souder un passif vieux de plus de deux décennies et de rendre hommage aux anciens cheminots pour leur contribution au développement du rail sénégalais.