Afrique: Condamnations des supporters sénégalais au Maroc - les comités de supporters affichent leur indignation et annoncent des actions

Le verdict du procès des 18 supporters sénégalais a suscité l'émoi auprès des organisations des supporters. En plus de l'amertume, ils ont exprimé leur incompréhension sur la sévérité de la sentence délivrée par les juges marocains. Réagissant sur les ondes de la RTS, Issa Laye Diop, président du 12e guindé estime que le droit des supporters n'a pas été respecté. Il reste toutefois optimiste sur les possibilités d'un appel voire d'une grâce royale pour l'élargissement de ses compatriotes. Pour se faire entendre, le Comité Lébougui a annoncé une marche pacifique vendredi prochain et le lancement d'une cagnotte pour venir en aide aux familles de leurs camarades.

L'incompréhension et l'amertume se sont emparés des supporters sénégalais après le verdict du procès des supporters sénégalais au Maroc. En réaction, le président du comité des supporters du 12e guindé a affiché son dépit sur le comportement des juges et la sévérité des condamnations.

Issa Laye Diop affirme que le droit n'a pas été dit. « Au sortir du tribunal, je pense que le monde s'est effondré sur nous-mêmes de par la sévérité de la sentence et nous avons tous été très déçus du comportement des juges. En tout cas, notre avocat et l'ensemble de ses collègues ont démonté, pièces par pièces, les allégations qui ont été dites à l'endroit des supporters. Je pense que le droit n'a pas été dit », se désole-t-il.

«Et malgré tout, nous rendons hommage mérité aux supporters détenus ici de par leur courage, leur dignité, leur honneur avec lesquels ils ont été pendant toutes ces épreuves. », ajoute-t-il. Le président des supporters n'en reste pas moins optimiste sur un dénouement heureux qui passe par un appel ou d'une éventuelle grâce royale.

«En tout cas, nous restons toujours optimistes. Nous sommes déçus. Mais pas découragés. Je pense que les autorités étatiques, le ministère, la Fédération sénégalaise du football et l'ambassadeur sont en train d'étudier tous les contours de la question pour voir les perspectives d'un appel et éventuellement aussi d'une grâce royale. L'un dans l'autre, nous restons optimistes et nous osons espérer qu'il y aura un dénouement heureux pour qu'enfin ces derniers puissent rentrer dans leurs familles respectives », soutient-il.

« Nous réjouissons du bel élan de solidarité qui s'est créé autour de nous par le peuple sénégalais à travers nos sociétés coutumières, religieuses, sportives, la presse sénégalaise dans son ensemble. En tout cas, nous sommes très ravis de ça et espérons que tout cela va finir très vite », ajoute-t-il.

« Lébougui » annonce le lancement d'une cagnotte et une marche nationale

Ce sont les mêmes sentiments qui animent également les autres membres du comité et notamment les supporters «Lébougui » de Rufisque. Par la voix de Blaise Niang, président de la commission juridique, ces derniers dénoncent et estiment que leurs frères sont tout simplement abandonnés.

«Ce qu'il faut simplement dire c'est ce que nos compatriotes ont dit hier après avoir entendu la sentence. Ils ont envoyé un message au public sénégalais. Ils ont dit qu'ils souffraient et que cela ne surprend personne si on entend qu'un détenu sénégalais est mort dans les prisons du Maroc. Ils ont évoqué leurs conditions carcérales en disant avoir besoin de chaussures, de vêtements et également d'argent pour pouvoir bien manger.

C'est bien de signaler tout cela », a-t-il réagi. Le comité des supporters rufisquois appelle ainsi au calme et à la retenue. Il annonce dans la foulée une marche pacifique vendredi prochain pour se faire entendre et une cagnotte pour venir en aide aux familles de leurs camarades.

«Nous appelons au calme face à l'épreuve. Il nous faut vraiment être très calmes, très responsables. Il faut dire que nous allons organiser une cagnotte à part pour soutenir les familles des détenus mais également une marche pacifique nationale vendredi prochain à la place de l'Obélisque, une marche pacifique.

Nous appelons tous les Sénégalais à venir vraiment participer», fait-il savoir. Pour rappel, 9 de ces supporters sénégalais ont été condamnés à un an de prison ferme (avec une amende de 5000 dirhams soit environ 325.000 francs CFA. Les 6 autres écopent de 6 mois ferme avec près de 125.000 francs CFA. Après chacun, les 3 derniers sont condamnés à 3 mois de prison ferme avec une amende évaluée à 75.000 francs CFA.