Sénégal: Le gouvernement durcit la législation sur l'homosexualité

23 Février 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTM

C'est fait, la loi est votée. Les homosexuels ont du pain sur la planche au Sénégal. Le gouvernement a validé un projet de loi pour rendre plus dure, les peines contre les individus rendus coupables des actes "ignobles" qualifiés de contre nature.

La loi n'est pas encore rentrée en vigueur. Mais elle a été adoptée en Conseil des ministres. Le texte approuvé par ledit Conseil a prévu durcir les sanctions contre les personnes reconnues coupables des faits qui leur seront reprochés. Ces individus seront sévèrement punis par la loi. Elle est dure, mais c'est la loi (dura lex, sed lex).

Amadou Ba, le ministre sénégalais de la Culture, précise et insiste : « Toutes les organisations qui tentent d'encourager, que ce soit par des films de propagande, par le cinéma, par la télévision ou par l'écrit, la philosophie LGBT qui - je le rappelle - ne fait pas du tout partie des mœurs, des coutumes et de la culture sénégalaises, sont concernées ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aussi, le membre du gouvernement a tenu à préciser que le texte prévoit aussi des sanctions contre toute « dénonciation calomnieuse, pour qu'on ne puisse pas cibler quelqu'un parce qu'il aura un comportement suspect. Quiconque accusera un individu d'homosexualité sans en apporter la preuve sera passible d'une peine de deux à trois ans de prison et d'une amende de 200 000 à 500 000 F CFA ».

La nouvelle loi doit cependant encore recevoir l'approbation des députés avant d'entrer en vigueur.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.