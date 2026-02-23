Sénégal: Le gouvernement durcit la législation sur l'homosexualité

C'est fait, la loi est votée. Les homosexuels ont du pain sur la planche au Sénégal. Le gouvernement a validé un projet de loi pour rendre plus dure, les peines contre les individus rendus coupables des actes "ignobles" qualifiés de contre nature.

La loi n'est pas encore rentrée en vigueur. Mais elle a été adoptée en Conseil des ministres. Le texte approuvé par ledit Conseil a prévu durcir les sanctions contre les personnes reconnues coupables des faits qui leur seront reprochés. Ces individus seront sévèrement punis par la loi. Elle est dure, mais c'est la loi (dura lex, sed lex).

Amadou Ba, le ministre sénégalais de la Culture, précise et insiste : « Toutes les organisations qui tentent d'encourager, que ce soit par des films de propagande, par le cinéma, par la télévision ou par l'écrit, la philosophie LGBT qui - je le rappelle - ne fait pas du tout partie des mœurs, des coutumes et de la culture sénégalaises, sont concernées ».

Aussi, le membre du gouvernement a tenu à préciser que le texte prévoit aussi des sanctions contre toute « dénonciation calomnieuse, pour qu'on ne puisse pas cibler quelqu'un parce qu'il aura un comportement suspect. Quiconque accusera un individu d'homosexualité sans en apporter la preuve sera passible d'une peine de deux à trois ans de prison et d'une amende de 200 000 à 500 000 F CFA ».

La nouvelle loi doit cependant encore recevoir l'approbation des députés avant d'entrer en vigueur.