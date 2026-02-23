Madagascar: Marc Ravalomanana - « Nous devons nous tenir prêts », a-t-il lancé à ses partisans à Toliara

À Toliara, Marc Ravalomanana galvanise ses troupes. Le signal de la remobilisation a été renforcé au niveau du parti TIM.

Le message est sans détour. « Nous devons nous tenir prêts. » Samedi dernier, au gymnase de Toliara, Marc Ravalomanana a lancé un appel ferme à ses partisans, dans une ambiance festive et devant une salle comble. Officiellement, il s'agissait d'une tournée de « présentation de vœux 2026 » du parti Tiako i Madagasikara (TIM), après Fianarantsoa et Toamasina.

Mais sur le terrain, le rendez-vous a pris les allures d'une opération de remobilisation politique en règle, telle que les ténors du parti l'ont déjà évoquée depuis 2025. Le gymnase de Toliara a été envahi par les militants et sympathisants du parti. Drapés aux couleurs du TIM, scandant le nom de leur leader, ils ont transformé la rencontre en démonstration de force.

Une affluence qui en dit long sur la capacité de mobilisation de l'ancien président dans le Sud du pays. La veille déjà, vendredi, le ton était donné. À son arrivée à l'aéroport de Toliara, Marc Ravalomanana a été accueilli par une foule de partisans.

Une marche a été organisée depuis l'aéroport jusqu'au centre-ville, donnant à sa venue des allures de procession politique. Pancartes, slogans, chants : le déplacement a été soigneusement orchestré, traduisant une volonté claire de marquer les esprits. Dans son discours au gymnase, l'ancien chef de l'État a insisté sur la solidarité comme socle de toute ambition nationale.

« Nous devons travailler en solidarité », a-t-il lancé à ses partisans. Avant d'ajouter : « Car la construction d'une nation prospère a besoin de solidarité. » Un leitmotiv répété à plusieurs reprises, comme pour rappeler que l'unité est, selon lui, la clé de toute reconquête. Mais au-delà des vœux et des formules d'usage, le message était plus stratégique.

« Nous devons nous tenir prêts », a-t-il martelé, sans préciser l'échéance, mais laissant clairement entendre que le parti doit se préparer à de futures batailles politiques. « Nous devons suivre les consignes et il ne s'agit que d'un début », a-t-il encore déclaré, sous les applaudissements nourris de ses partisans. Une phrase qui sonne comme le lancement d'une nouvelle phase pour le TIM.

Recompositions politiques

Cette rencontre revêt un caractère particulier. Depuis les campagnes électorales de 2018, Marc Ravalomanana n'avait pas tenu de grand rassemblement partisan à Toliara. Son retour dans la capitale de l'Atsimo-Andrefana apparaît ainsi comme un signal fort envoyé à ses militants, mais aussi à ses adversaires politiques.

Le parti Tiako i Madagasikara n'a d'ailleurs pas lésiné sur les moyens. Plusieurs députés ont fait le déplacement, accompagnés des membres du bureau politique national. La présence de cette délégation étoffée visait à afficher un front uni et structuré. L'image d'un parti organisé, capable de se déployer en bloc sur le terrain.

Au niveau local, le coordonnateur régional du parti, Jules Rabe, a saisi l'occasion pour appeler à l'unité. Il a exhorté les militants à faire preuve de cohésion et à éviter toute division interne.

Un rappel qui n'est pas anodin dans un contexte où les recompositions politiques sont fréquentes et où les rivalités internes peuvent fragiliser les structures partisanes. Derrière les discours et la ferveur populaire, c'est donc une stratégie de redynamisation qui semble se dessiner.

La tournée de « présentation de vœux 2026 » sert de cadre, mais l'objectif dépasse largement la simple tradition de début d'année. Il s'agit de ressouder les bases, de remobiliser les troupes et de rappeler que le TIM entend peser dans les échéances à venir. À Toliara, Marc Ravalomanana a voulu montrer qu'il reste un acteur central de la scène politique nationale.