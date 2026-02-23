Sénégal: Dette des anciens cheminots - Le gouvernement annonce le paiement des 3 milliards FCFA cette année

22 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

Le gouvernement sénégalais a annoncé le règlement, au cours de l'année 2026, d'une dette de 3 milliards de francs CFA au profit des anciens cheminots, a déclaré le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé.

Le montant correspond aux arriérés de cotisations sociales dus à l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES), après révision des pénalités qui avaient porté la dette initiale à près de 5 milliards FCFA.

« Les crédits sont disponibles et les procédures administratives sont en cours pour assurer le paiement effectif de ces fonds », a indiqué le ministre dans l'émission « En vérité », sur RSI. Il a précisé que l'Agent judiciaire de l'État a été mandaté pour finaliser les démarches avec l'IPRES.

