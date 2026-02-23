Sénégal: Exportations, importations, balance commerciale - Une dynamique de performances pour le pays

Ces derniers mois, le Sénégal a enregistré de belles performances sur le plan commercial, avec une augmentation significative des exportations. Pour le mois de décembre, elles ont évolué de 155 %, favorisant une amélioration de la balance commerciale.

Au mois de décembre 2025, les exportations du Sénégal se sont établies à 825,3 milliards de FCfa contre 323,6 milliards de FCfa. Il s'agit, selon le rapport de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie (Ansd), d'une progression de 155,0 %. Ces performances s'expliquent par la hausse des ventes à l'extérieur d'or non monétaire (206,8 milliards de FCfa contre 95,9 milliards de FCfa le mois précédent), d'huiles brutes de pétrole (106,3 milliards de FCfa contre 45,5 milliards de FCfa) et de produits pétroliers raffinés (90,4 milliards de FCfa contre 49,7 milliards de FCfa).

Cependant, la baisse des exportations de phosphates (2,2 milliards de FCfa contre 4,9 milliards de FCfa le mois précédent) et des produits de crustacés mollusques et coquillages (6,4 milliards de FCfa contre 8,4 milliards de FCfa) a atténué l'ampleur de cette progression. Comparé au mois de décembre 2024, les exportations ont augmenté de 104,1 %. Leur cumul, à fin décembre 2025, s'établit à 5935,2 milliards de FCfa contre 3909,1 milliards de FCfa pour la même période de 2024, soit une hausse de 51,8 %.

Les principaux produits exportés au cours du mois de décembre 2025 sont l'or non monétaire (206,8 milliards de FCfa), les huiles brutes de pétrole (106,3 milliards de FCfa), les produits pétroliers raffinés (90,4 milliards de FCfa) et les acides phosphoriques (41,5 milliards de FCfa). Les principaux clients du Sénégal sont la Suisse (19,0 %), la Belgique (16,1 %), le Mali (9,9 %), l'Espagne (8,8 %) et le Royaume-Uni (7,0 %).

Les importations du mois de décembre 2025 sont à 544,8 milliards de FCfa contre 713,3 milliards de FCfa au mois précédent, soit une diminution de 23,6 %. Cette baisse fait suite à celle des achats à l'extérieur de certains matériels de transport (7,3 milliards de FCfa contre 195,9 milliards de FCfa le mois précédent), de produits pharmaceutiques (17,6 milliards de FCfa contre 23,9 milliards de FCfa) et de sucres bruts et raffinés (4,0 milliards de FCfa contre 14,5 milliards de FCfa).

Cependant, l'augmentation des achats à l'extérieur de produits pétroliers raffinés (105,5 milliards de FCfa contre 77,0 milliards de FCfa le mois précédent), ainsi que de métaux communs (45,0 milliards de FCfa contre 18,6 milliards de FCfa) a atténué cette baisse. Comparé au mois de décembre 2024, les importations ont reculé de 24,6 %. Leur cumul, à fin décembre 2025, s'est établi à 7279,1 milliards de FCfa contre 7161,4 milliards de FCfa pour la même période de 2024, soit une progression de 1,6 %.

Les principaux produits importés au cours de la période sous revue sont les produits pétroliers raffinés (105,5 milliards de FCfa), certains machines et appareils (47,3 milliards de FCfa), les métaux communs (45,0 milliards de FCfa), les fruits et légumes comestibles (17,9 milliards de FCfa) et les produits pharmaceutiques (17,6 milliards de FCfa).