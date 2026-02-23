Sénégal: Yeumbeul - Comment la police a piégé et arrêté 5 jeunes, présumés trafiquants de crack

Cinq jeunes, âgés de 19 à 22 ans, ont été interpellés samedi 21 février 2026 à l'aube à la cité Yves Niang de Comico, dans la commune de Yeumbeul, pour détention et trafic de drogue dure (crack), a-t-on appris de source judiciaire.

Selon les informations recueillies, l'opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement signalant l'existence d'un réseau de consommation et de trafic impliquant de très jeunes individus dans cette cité. Les éléments de la brigade de recherches ont alors mis en place une mission de surveillance avant d'intervenir vers 6 heures du matin.

Trois suspects, tous âgés d'à peine 20 ans, ont été surpris en train de consommer du crack dans un appartement. Il s'agit de Djéba Sow (22 ans), Fatimata Traoré (21 ans) et Arfang Diouf (19 ans). La fouille des lieux a permis la saisie de deux pierres de crack d'un poids total de 8,6 grammes, de matériel de conditionnement (sachets plastiques et papiers aluminium), de neuf téléphones portables et de deux scooters.

Un fournisseur de 22 ans « vendu »

Au cours de leur audition, les mis en cause ont reconnu les faits et désigné Pape Diouf, 22 ans, comme étant leur fournisseur présumé. Celui-ci a été interpellé peu après à la station de Yeumbeul, en possession d'un scooter de marque Liberty. Selon la source judiciaire, il aurait admis les faits et accepté de collaborer avec les enquêteurs.

Les indications fournies ont permis aux policiers de tendre un piège au cinquième suspect, Ismaïla Bâ, 21 ans, présenté comme étudiant et domicilié à Golf Sud. Il a été interpellé en flagrant délit de livraison. La fouille effectuée sur lui a permis de découvrir deux pierres de crack ainsi que six téléphones portables.

Au total, ces cinq jeunes, tous âgés de moins de 23 ans, ont été placés en garde à vue pour détention et trafic de drogue dure. Les produits et objets saisis ont été consignés et placés sous scellés. Le procureur de la République a été avisé et une enquête est en cours, selon la source judiciaire.