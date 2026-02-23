Sénégal: Assemblée générale élective de la Ligue de Dakar - Doudou Diagne, Mamadou Diop et Tapha Guèye en lice pour la présidence

Après la Fédération sénégalaise de lutte, la bataille pour le contrôle de la Ligue de Dakar s'annonce décisive. Trois profils aux parcours différents (Babacar Diagne dit Doudou Diagne Diécko, Mamadou Diop alias « Beau Gars » et Moustapha Guèye) briguent la présidence lors de l'assemblée générale élective prévue, aujourd'hui, à l'Arène nationale.

Après l'assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de lutte, tenue le dimanche 28 décembre 2025, les regards sont désormais tournés vers celle de la Ligue de Dakar, prévue aujourd'hui, 21 février, à l'Arène nationale. Cette rencontre électorale, organisée par la Direction régionale de la jeunesse et des sports, permet de désigner le nouveau président de la structure chargée de piloter la lutte dans la capitale sénégalaise.

Trois candidats sont en lice : il s'agit de Babacar Diagne, plus connu sous le nom de Doudou Diagne Diécko, de Mamadou Diop dit « Beau Gars » et de Moustapha (Tapha) Guèye. Tous ambitionnent d'insuffler une nouvelle dynamique à la discipline dans la région.

Babacar Diagne représente l'écurie Dakar Plateau Manko Défar et bénéficie du soutien de la coalition « Bira Président », qui avait raflé l'ensemble des sièges lors de l'Ag de la Fédération ayant porté Bira Sène à la tête de l'instance. Personnage bien connu du milieu, il a longtemps présidé l'Association nationale des amateurs de lutte. Passionné et engagé, il s'est illustré par son implication constante dans la défense des intérêts des acteurs de la lutte sénégalaise.

De son côté, Tapha Guèye, ancien lutteur de renom, se présente sous la bannière de la coalition « And Song Daan ». Ancien membre du Comité national de gestion (Cng), il est actuellement président de l'Association nationale des sages de la lutte. Directeur technique de l'écurie Fass, consultant dans l'émission « OEil du Tigre » sur la 2Stv et sur Lutte Tv, il a également été entraîneur de la Région de Dakar au Drapeau du chef de l'État.

Son expérience, tant sur le plan sportif qu'administratif, constitue l'un de ses principaux atouts. Le troisième candidat, Mamadou Diop mise, quant à lui, sur son expertise en marketing et en sponsoring. Après avoir travaillé pour de grandes entreprises entre 2001 et 2010, « Beau Gars » a intégré la commission d'organisation de Gaston Productions. Président de l'école de lutte Mbita Ndiaye de Yarakh depuis 2012, il est candidat à cette élection en indépendant.

Outre l'élection du président, plusieurs autres postes seront pourvus, notamment ceux de vice-président chargé de la lutte avec frappe, de la lutte sans frappe, du beach wrestling, de la vie des structures ou encore des finances. Le comité directeur sera également renouvelé avec 23 candidats en lice dont Ibrahima Faye « Beuz », patron de Lutte Tv, Madiyou Niasse Guèye dit « Jamaïcain », promoteur de lutte, Cheikh Ahmed Tidiane Niang, président de l'Association des responsables des écoles et écuries de lutte (Areels) et de l'écurie Lansar, ainsi que Papa Babacar Fall dit Mbaye Fall, ancien président du Cng chargé de la lutte avec frappe et actuel directeur exécutif de l'émission « OEil du Tigre ».