Sénégal: Grande Côte Opérations - Une partie de l'usine prend feu et occasionne d'importants dégâts matériels

Un incendie s'est déclaré en début d'après-midi, ce dimanche, au niveau de la drague de la Grande Côte Opérations (GCO).

Selon un communiqué de la direction, rendu public par le service communication, le personnel a été évacué à temps et aucun blessé ni décès n'a été enregistré. Un périmètre de sécurité a été instauré, permettant de circonscrire le feu, finalement maîtrisé grâce à l'intervention des brigades des sapeurs-pompiers de Guéoul, Kébémer, Saint-Louis et Louga, ce qui témoigne de l'ampleur de l'incendie.

Le sinistre, qui a duré plusieurs heures, a causé d'importants dégâts matériels, dont l'évaluation n'est pas encore finalisée. Il serait survenu à la suite d'une opération de soudure métallique au niveau du trommel 1.

Au moment où l'incendie s'est déclaré, les ouvriers présents sur place ont tenté d'éteindre les flammes avant l'arrivée de l'unité interne chargée des interventions d'urgence.

À leur arrivée, les extincteurs ne pouvaient plus contenir le feu, qui avait déjà pris une ampleur dépassant leurs capacités, a expliqué la source.

Selon la direction, la priorité reste, pour l'heure, la maîtrise des risques et la sécurisation de la zone.