Sénégal: AS Saloum - Le football sénégalais en deuil après le décès d'El Hadji Youssou Diouf

22 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le football professionnel sénégalais est frappé par une tragédie. La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a annoncé, avec une profonde tristesse, le décès du joueur El Hadji Youssou Diouf, sociétaire de l'AS Saloum, survenu ce dimanche 22 février 2026 à Thiès.

Le joueur avait pris part à la rencontre de la 16e journée du championnat opposant l'Amitié FC à l'AS Saloum. Entré en jeu, il avait disputé une vingtaine de minutes avant d'être remplacé. Selon le communiqué de la Ligue, il a été victime d'un malaise après le coup de sifflet final, alors qu'il se trouvait sur le banc de touche. Il n'était pas en situation de jeûne au moment des faits.

La nouvelle a rapidement plongé le vestiaire, les supporters et l'ensemble de la famille du football sénégalais dans l'émotion et l'incompréhension. En pleine saison, alors que les enjeux sportifs occupent habituellement les débats, c'est un silence lourd qui s'installe désormais autour des terrains.

« La LSFP présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses proches, à ses coéquipiers ainsi qu'aux dirigeants et supporters de l'AS Saloum », peut-on lire. La LSFP indique également qu'en collaboration avec les autorités compétentes, toute la lumière sera faite sur les circonstances exactes de ce drame, tout en assurant son soutien au club et à la famille.

