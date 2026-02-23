Sénégal: Ligue 1 - Ajel double l'US Gorée et prend la tête

22 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Plusieurs matchs étaient au rendez-vous ce dimanche 22 février 2026 en Ligue 1 sénégalaise. On notera qu'il y a un nouveau leader : Ajel de Rufisque, qui profite du faux-pas de l'US Gorée.

Ajel au sommet de la Ligue 1. Après sa défaite 0-1 contre Teungueth FC ce dimanche, l'US Gorée laisse le fauteuil de leader à l'Ajel (30 points) victorieux 1-0 de Sonacos samedi et qui a 3 unités d'avance sur les Goréens, 2èmes (27 points), mais qui sont à égalité avec Teungueth, 3ème.

Au pied du podium, on retrouve le Casa Sports (25 points). Les Casaçais ont été tenus en échec 2-2 par Cambérène. Jaraaf, champion en titre, pointe à la 7ème place (21 points) après son nul face à HLM (0-0). Notons également le succès 3-0 de Guédiawaye Football club devant Dakar Sacré-Coeur.

Résultats

Linguère 2-2 Stade de Mbour

Guédiawaye FC 3-0 Dakar Sacré Coeur

US Ouakam 2-1 AS Pikine

US Gorée 0-1 Teungeuth FC

Génération Foot 2-1 Waalydan

Cambérène 2-2 Casa Sports

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.