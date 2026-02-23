Sénégal: Ligue 1 - Ajel double l'US Gorée et prend la tête

Plusieurs matchs étaient au rendez-vous ce dimanche 22 février 2026 en Ligue 1 sénégalaise. On notera qu'il y a un nouveau leader : Ajel de Rufisque, qui profite du faux-pas de l'US Gorée.

Ajel au sommet de la Ligue 1. Après sa défaite 0-1 contre Teungueth FC ce dimanche, l'US Gorée laisse le fauteuil de leader à l'Ajel (30 points) victorieux 1-0 de Sonacos samedi et qui a 3 unités d'avance sur les Goréens, 2èmes (27 points), mais qui sont à égalité avec Teungueth, 3ème.

Au pied du podium, on retrouve le Casa Sports (25 points). Les Casaçais ont été tenus en échec 2-2 par Cambérène. Jaraaf, champion en titre, pointe à la 7ème place (21 points) après son nul face à HLM (0-0). Notons également le succès 3-0 de Guédiawaye Football club devant Dakar Sacré-Coeur.

Résultats

Linguère 2-2 Stade de Mbour

Guédiawaye FC 3-0 Dakar Sacré Coeur

US Ouakam 2-1 AS Pikine

US Gorée 0-1 Teungeuth FC

Génération Foot 2-1 Waalydan

Cambérène 2-2 Casa Sports