Congo-Kinshasa: LIPROBAKIN - Chaux Sport de Bukavu renverse Espoir Fukash dans un match de folie

Chaux Sport de Bukavu a réussi à battre Espoir Fukash de Kin par 71 points contre 67, ce dimanche 22 février, pour le match d'ouverture de la 61e édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa (LIPROBAKIN). Devant un public bouillonnant qui a rempli le gymnase du Stade des Martyrs, les Gorillas de Bukavu ont réalisé un retour spectaculaire alors qu'ils étaient menés par les Fukashigis de la capitale durant les deux premières parties du jeu.

Dès l'entame du match, Espoir Fukash, conduit par le coach Giresse Bongubu, a mené la danse en inscrivant 22 points contre 16 pour les garçons du coach Kiper Mulolwa. Cette avance a été consolidée jusqu'à la 2e période avec 34 points contre 26 pour Chaux Sport. C'est à partir de la 3e partie du jeu que les Gorillas de Bukavu ont commencé à renverser la tendance en inscrivant 55 points, alors que les Fukashigis de Kinshasa étaient restés derrière avec 46. Chaux Sport a tué le match à la 4e période en inscrivant 71 points contre 67 pour Espoir Fukash.

Grâce à cette victoire, ce club de Bukavu, champion de la 41e édition de la Coupe du Congo 2024, se lance très bien dans la LIPROBAKIN, qu'il a intégrée à la suite de la situation sécuritaire dégradante dans cette ville du Sud-Kivu. Une fierté pour le coach Kiper Mulolwa, qui a promis de continuer sur la même lancée.

De son côté, le coach d'Espoir Fukash, Giresse Bongubu, a promis de revenir plus fort lors des prochains matchs de la ligue.