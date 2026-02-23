Afrique de l'Ouest: Frontière maritime - Le Ghana saisit l'arbitrage international

Le Ghana a décidé de recourir à l'arbitrage international pour régler le différend maritime qui l'oppose depuis plusieurs années au Togo. L'information a été rendue publique le 20 février dernier par la présidence ghanéenne, selon l'agence de presse turque Anadolu.

Dans son communiqué, Accra indique avoir officiellement notifié le gouvernement togolais de sa décision d'engager une procédure dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS). L'objectif est de parvenir à un règlement définitif du contentieux portant sur la délimitation de leur frontière maritime commune.

Les autorités ghanéennes précisent que cette démarche vise à favoriser un règlement à l'amiable et à préserver les bonnes relations entre les deux pays voisins, afin « d'éviter une escalade d'incidents ayant créé des tensions entre certaines de nos institutions ».

Le différend concerne notamment les ressources maritimes et les droits économiques liés à cette zone stratégique. Selon Accra, huit années de discussions bilatérales et plusieurs rencontres de haut niveau n'ont pas permis d'aboutir à un accord.

Au coeur du litige figure l'absence d'une frontière maritime officiellement reconnue par les deux États. Le Ghana soutient l'existence d'une ligne de démarcation, position contestée par Lomé, qui estime qu'aucune frontière maritime formelle n'a été établie entre les deux pays.

En saisissant l'arbitrage international, le Ghana entend obtenir une décision juridique contraignante pour mettre un terme à ce différend sensible aux enjeux économiques et stratégiques majeurs.