Madagascar: Palais de l'Élysée - Rencontre entre Michaël Randrianirina et Emmanuel Macron demain à Paris

Sauf changement de dernière minute, Michaël Randrianirina sera reçu demain, mardi 24 février, à 14 heures, heure de Paris, par Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. L'annonce figure noir sur blanc dans l'agenda officiel du président français.

Une rencontre bilatérale très attendue, placée sous le signe d'une coopération que les deux capitales veulent redéfinir. La relation franco-malgache et la perspective d'un « nouveau cadre de partenariat » évoqué en janvier dernier seront au coeur de l'entretien.

Un projet dont les contours restent encore flous, mais qui traduit une volonté affichée de refondation. Nouvelle architecture politique ? Coopération économique renforcée ? Reconfiguration stratégique ? Les détails ne sont pas encore dévoilés, mais le signal est clair. Paris et Antananarivo veulent tourner une page.

Le timing, lui, ne doit rien au hasard. Une semaine seulement après sa rencontre avec Vladimir Poutine, le chef de l'État malgache enchaîne avec l'Élysée. Deux séquences diplomatiques majeures en quelques jours, deux puissances au centre du jeu.

Une démonstration d'équilibre dans un contexte international marqué par les rivalités d'influence. La visite parisienne ne se limitera pas au tête-à-tête présidentiel. Dans la soirée de mardi, Michaël Randrianirina rencontrera la diaspora malgache en France.

La réunion est prévue à l'ambassade de Madagascar à Paris. Un rendez-vous politique et symbolique, à destination d'une communauté attentive aux orientations prises par le pouvoir.

D'autres rencontres seraient également au programme, notamment avec des représentants du patronat français. Le chef de l'État malgache joue sur plusieurs tableaux. Reste à savoir ce que contiendra réellement ce « nouveau cadre de partenariat » promis.