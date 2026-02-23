Madagascar: Vol de motos à Antananarivo - Un réseau démantelé par la Police nationale

La lutte contre l'insécurité urbaine se poursuit dans la capitale. La Police nationale a procédé à l'arrestation de quatre individus impliqués dans une série de vols de motos commis à Antananarivo Renivohitra et dans le district d'Avaradrano. Selon les informations communiquées par les forces de l'ordre, une première opération a été menée par les éléments du commissariat de sécurité publique d'Analamahitsy.

Le 20 février, deux hommes ont été interpellés à Soavimasoandro pour leur implication présumée dans le vol d'une moto, accompagné du vol d'une somme de 4 millions d'ariary. Les faits remontent au 14 février, date à laquelle la victime avait déposé plainte auprès de la Police nationale.

À la suite d'investigations et de recherches approfondies, les enquêteurs sont parvenus à identifier les suspects, qui ont finalement été arrêtés le 18 février. La moto dérobée a été retrouvée en leur possession lors de leur interpellation. Déférés devant le Parquet le 20 février, les deux individus ont été placés en détention provisoire en attendant la suite de la procédure judiciaire.

Moins de 24 heures plus tard, une seconde opération menée par les éléments du Commissariat central d'Avaradrano a permis l'arrestation de deux autres suspects, une femme et un homme, à Ampasika Soavimasoandro, dans la matinée du 21 février. Une perquisition effectuée à leur domicile a conduit à la découverte de deux motos volées supplémentaires, renforçant les soupçons de l'existence d'un réseau organisé.

D'après la Police nationale, ces différentes arrestations s'inscrivent dans le cadre d'une enquête élargie visant à démanteler un réseau actif dans le vol et la revente de motos dans la capitale et ses environs.

Les investigations se poursuivent actuellement afin d'identifier d'éventuels complices et de remonter toute la filière impliquée dans ces activités criminelles. Face à la recrudescence des vols de deux-roues, les autorités appellent les propriétaires de motos à redoubler de vigilance et à signaler immédiatement tout fait suspect auprès des services de sécurité.