Madagascar: Soavina Atsimondrano - Cinq individus arrêtés après un braquage violent visant un motard

23 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

Un braquage avec usage d'armes s'est produit dans la nuit du 18 février sur la route menant vers Ankadivoribe, dans la commune de Soavina Atsimondrano. Un conducteur de moto, en provenance d'Anosizato, a été violemment agressé par plusieurs individus alors qu'il circulait sur cet axe routier.

Selon les informations recueillies, les malfaiteurs ont intercepté la victime avant de la menacer à l'aide d'armes. Ils ont ensuite pris la fuite avec la moto, les documents administratifs du conducteur ainsi qu'une somme d'argent lui appartenant.

Alertés immédiatement après les faits, les éléments du Poste de police avancé (PPA) de Soavina, engagés dans une patrouille nocturne, ont rapidement mis en place des opérations de recherche dans les environs.

Leur réactivité a permis l'interpellation d'un premier suspect quelques heures seulement après l'agression. Lors de son interrogatoire, celui-ci a livré des informations ayant conduit à l'identification puis à l'arrestation de deux autres complices au cours de la même nuit.

Poursuivant leurs investigations le lendemain, le 19 février, les enquêteurs ont été conduits vers deux autres individus soupçonnés d'être impliqués dans la réception et l'achat d'objets issus du braquage. Ces derniers ont été arrêtés en possession de la moto volée. Après les vérifications d'usage, le véhicule a été restitué à son propriétaire légitime.

Au total, cinq hommes ont été interpellés dans cette affaire. Ils sont actuellement placés en garde à vue au Poste de police avancé de Soavina pour les besoins de l'enquête. Leur présentation devant le parquet est prévue à l'issue des investigations en cours.

