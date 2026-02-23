Addis-Abeba — Le chef d'état-major général des Forces de défense nationale éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, a affirmé que l'Éthiopie dispose désormais d'une institution militaire moderne, crédible et polyvalente, soutenue par un personnel hautement qualifié, un professionnalisme accru et des technologies de pointe.

Lors de la cérémonie solennelle marquant le 65e anniversaire du Commandement des opérations spéciales, organisée au stade international de Hawassa, le chef d'état-major général des Forces de défense nationale éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, a affirmé que des réformes d'envergure ont permis de transformer l'appareil de défense en une force structurée, performante et technologiquement avancée.

Il a rappelé que l'armée éthiopienne, institutionnalisée au milieu du XXe siècle, a traversé plusieurs cycles de réformes successives destinées à renforcer le professionnalisme, consolider les capacités institutionnelles et promouvoir la cohésion nationale en son sein.

Selon lui, les réformes récentes, conduites sous l'autorité du commandant en chef des forces armées et Premier ministre Abiy Ahmed, ont porté sur la réorganisation des structures de commandement, l'amélioration des standards de formation et l'intégration accrue de technologies modernes dans les opérations militaires.

Le maréchal a souligné que l'Éthiopie est parvenue à faire face à des défis sécuritaires complexes, tant internes qu'externes, tout en poursuivant la reconstruction et la modernisation de ses forces armées.

Dans le cadre des réformes nationales, de nouveaux commandements et unités spécialisées ont été créés, accompagnés de mesures de stabilisation mises en oeuvre dans différentes régions.

Il a précisé que le développement des forces de défense repose désormais sur trois piliers essentiels : la quantité, la qualité et la technologie, ajoutant que la modernisation s'est accompagnée d'un renforcement de la discipline, de l'efficacité et de la préparation opérationnelle.

Décrivant le Commandement des opérations spéciales comme une unité d'élite regroupant des membres issus de toutes les régions du pays, il a mis en avant son rôle dans l'incarnation de l'unité et de la diversité nationales.

Au cours des six dernières décennies, cette formation a continuellement renforcé ses capacités d'entraînement et d'intervention, contribuant notamment à l'émergence d'unités spécialisées telles que la Garde républicaine.

Il a également souligné que le commandement a participé à de nombreuses missions à travers le pays, se forgeant une réputation de résilience et de professionnalisme grâce à un engagement constant au service de la nation.

Le maréchal Birhanu a réitéré l'engagement des forces de défense à remplir leur mandat constitutionnel de protection de la souveraineté nationale et de préservation d'une paix durable, affirmant que l'armée demeurera résolument engagée dans la défense du pays et la protection de la population, avec discipline et sens des responsabilités.

La cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, de la Première dame Zinash Tayachew, du président de la Chambre des représentants du peuple Tagese Chafo, du président de l'État régional de Sidama Desta Ledamo, ainsi que de hauts responsables militaires et de représentants des gouvernements fédéral et régional.