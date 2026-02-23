Ethiopie: Le 65e anniversaire du Commandement des opérations spéciales a été commémoré par une grande cérémonie à Hawassa

Le 65e anniversaire du Commandement des opérations spéciales d'Éthiopie est célébré en grande pompe au stade international d'Hawassa, en présence du commandant en chef des forces armées et Premier ministre, Abiy Ahmed.

Cet événement historique a attiré de hauts responsables gouvernementaux, des officiers supérieurs de l'armée et des invités venus de tout le pays, soulignant ainsi l'importance nationale de l'occasion.

Parmi les participants figurent le chef d'état-major général des Forces de défense nationale éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, et le chef d'état-major adjoint, le général Abebaw Tadesse.

Des hauts responsables fédéraux, des dirigeants régionaux, des commandants supérieurs et des invités de marque sont également présents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme commémoratif comprend des discours revenant sur les 65 années de service dévoué, de sacrifice et d'engagement indéfectible du Commandement à sauvegarder la souveraineté nationale et à garantir la paix et la sécurité.

Les membres du Commandement des opérations spéciales présentent des exercices militaires de précision et des démonstrations tactiques, mettant en valeur leur professionnalisme, leur préparation au combat et leur excellence opérationnelle.

Pour ajouter une dimension culturelle à la célébration, des aînés respectés de la communauté Sidama accomplissent la cérémonie traditionnelle Qeetala un puissant symbole d'honneur, d'unité et de bénédiction.

Cette célébration marquante témoigne de l'héritage durable, de la force et du dévouement inébranlable du Commandement des opérations spéciales dans la défense de la nation et le maintien de son ordre constitutionnel.