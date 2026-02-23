Ethiopie: Le 65e anniversaire du Commandement des opérations spéciales a été commémoré par une grande cérémonie à Hawassa

22 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Le 65e anniversaire du Commandement des opérations spéciales d'Éthiopie est célébré en grande pompe au stade international d'Hawassa, en présence du commandant en chef des forces armées et Premier ministre, Abiy Ahmed.

Cet événement historique a attiré de hauts responsables gouvernementaux, des officiers supérieurs de l'armée et des invités venus de tout le pays, soulignant ainsi l'importance nationale de l'occasion.

Parmi les participants figurent le chef d'état-major général des Forces de défense nationale éthiopiennes, le maréchal Birhanu Jula, et le chef d'état-major adjoint, le général Abebaw Tadesse.

Des hauts responsables fédéraux, des dirigeants régionaux, des commandants supérieurs et des invités de marque sont également présents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme commémoratif comprend des discours revenant sur les 65 années de service dévoué, de sacrifice et d'engagement indéfectible du Commandement à sauvegarder la souveraineté nationale et à garantir la paix et la sécurité.

Les membres du Commandement des opérations spéciales présentent des exercices militaires de précision et des démonstrations tactiques, mettant en valeur leur professionnalisme, leur préparation au combat et leur excellence opérationnelle.

Pour ajouter une dimension culturelle à la célébration, des aînés respectés de la communauté Sidama accomplissent la cérémonie traditionnelle Qeetala un puissant symbole d'honneur, d'unité et de bénédiction.

Cette célébration marquante témoigne de l'héritage durable, de la force et du dévouement inébranlable du Commandement des opérations spéciales dans la défense de la nation et le maintien de son ordre constitutionnel.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.