Rwanda: Tour du Rwanda - Deux spectateurs tués par la sortie de route d'un véhicule de la caravane

Le Tour du Rwanda a commencé dimanche 22 février. 84 coureurs étaient sur la ligne de départ de cette première étape, la plus longue de la compétition, avec 173 km entre Rukomo et Rwamagana et plus de 2 100 mètres de dénivelé positif. Une étape remportée par l'Israélien Itamar Einhorn, coureur de NSN Développement, auparavant Israel PremierTech. Une victoire sur une première étape endeuillée. Deux personnes ont été tuées et six autres blessées par la sortie de route d'un véhicule de la caravane du Tour.

Au Rwanda, « c'est un moment très triste », a réagi sur les réseaux sociaux la ministre rwandaise des Sports Nelly Mukazayire. L'accident a coûté la vie à deux spectateurs et en a blessé six autres, « actuellement pris en charge » et dont l'état est suivi « de près », selon le communiqué de l'équipe d'organisation de la compétition.

Un Tour marqué par la pluie

L'accident s'est produit lors de la première étape à proximité de la localité de Gabiro, à l'est du pays et à près de 70 km de la ligne d'arrivée de cette première étape pluvieuse. L'un des véhicules de la caravane, le convoi festif publicitaire des sponsors qui précède les cyclistes, a perdu le contrôle et percuté un des nombreux groupes de supporters installés tout le long du parcours.

Cet accident, déclare la ministre, rappelle « l'importance de la sécurité routière et la nécessité de rester toujours vigilants, que l'on soit », ajoute-t-elle dans son message, « au volant ou au bord de la route pour encourager les coureurs ». De son côté, la police nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de la collision.

Le Rwanda a accueilli en septembre dernier les premiers Mondiaux en Afrique, auxquels a participé le gratin du peloton, dont Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Pauline Ferrand-Prévot et Demi Vollering.