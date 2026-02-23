Liberia: Au pays, la «crainte» des autorités face à l'émergence d'une nouvelle milice peule

23 Février 2026
Radio France Internationale

Au Liberia, une polémique émerge autour d'un groupe d'autodéfense peul, le « National Fula Security of Liberia ». Pour faire la lumière sur ce mouvement, la Chambre des représentants convoque ce lundi 23 février le ministre de la Justice, le directeur de l'Agence nationale de sécurité et l'inspecteur général de la police. En cause, la diffusion d'une vidéo montrant des hommes en tenues militaires, qui fait craindre l'émergence d'une nouvelle force à connotation ethnique.

Sur les réseaux sociaux, on voit des hommes rassemblés sous le nom de « National Fula Security of Liberia ». Au garde à vous, les mains dans le dos, parés d'habits qui ne sont pas sans rappeler ceux des forces de l'ordre, ces hommes disent faire partie d'une société de sécurité privée.

Dans la presse libérienne, ces images ont vite été interprétées comme des scènes d'entraînement, ravivant la « crainte » d'une milice à connotation ethnique. Un sujet sensible, dans un pays marqué par deux guerres civiles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère de la Justice a réagi en ordonnant l'arrêt immédiat des activités du groupe. Dans un communiqué, il assure n'avoir délivré aucune autorisation et rappelle que toute organisation de sécurité doit être encadrée par l'État.

Mais les responsables peuls contestent. Interrogé par RFI, le blogueur Alimu Sow, explique que l'initiative existe depuis 2009. Elle a été créée pour protéger les fidèles pendant les prières nocturnes du ramadan, et « des vols et agressions qui augmentent pendant cette période ». Selon lui, les images diffusées ne correspondent pas à un entraînement paramilitaire, la vidéo a été tournée durant un atelier.

Ce lundi, la Chambre des représentants veut donc clarifier le statut légal du groupe, son ampleur, et ce que savaient -- ou non -- la police et l'Agence nationale de sécurité.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.