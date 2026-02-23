Maroc: Décès de l'individu qui s'est défenestré à la BNPJ de Casablanca

Les résultats de l'autopsie pratiquée sur la dépouille de la personne qui s'est défenestrée, mercredi soir d'un bureau situé au 4e étage au siège de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) à Casablanca, ont conclu que les multiples lésions relevées sur le corps sont compatibles avec une chute préméditée de la fenêtre, a annoncé le procureur général du Roi près la Cour d'appel de Casablanca.

"Les résultats de l'autopsie pratiquée par une commission médicale tripartite ont conclu que le décès est dû à des complications consécutives à de multiples traumatismes et fractures crâniens, au niveau des os du visage, des côtes et du fémur, accompagnées d'une hémorragie cérébrale", précise le procureur général du Roi dans un communiqué.

Les premiers éléments des investigations ont révélé que le défunt faisait l'objet d'une enquête au sein d'un bureau situé au 4e étage de la BNPJ. Alors que l'officier chargé de l'enquête s'apprêtait à exécuter les instructions du parquet visant à le placer en garde à vue et à consigner les procédures au registre prévu à cet effet, l'intéressé a feint de se lever et s'est dirigé directement vers une fenêtre latérale donnant sur la cour intérieure du bâtiment avant de se défenestrer, relève-t-on.

Les constatations effectuées sur les lieux de l'incident ont mis en évidence l'arrachement d'une partie d'une bande plastique fixée au cadre de la fenêtre. L'intéressé a d'abord heurté une rambarde en inox située dans la cour du rez-de-chaussée, provoquant la déformation de plusieurs de ses éléments, avant de se précipiter vers le sous-sol, note le communiqué, ajoutant que des traces de sang ont été relevées sur l'endroit de l'impact.

Le procureur général du Roi rappelle qu'un individu faisant l'objet d'une enquête judiciaire s'est jeté, mercredi soir, par la fenêtre d'un bureau situé au 4e étage de la BNPJ à Casablanca. Cette chute a entraîné de graves blessures ayant nécessité son transfert urgent à l'hôpital, où il a reçu les soins nécessaires. Toutefois, l'individu a succombé à ses blessures aux premières heures de ce jeudi.

Aussitôt informé, ce parquet a ordonné une autopsie qui a été confiée à une commission médicale composée de trois médecins légistes ainsi que l'ouverture par le Service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca d'une enquête judiciaire afin de déterminer les circonstances et les tenants et aboutissants de l'incident, explique la même source.