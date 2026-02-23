Maroc: Le pays brille par une participation 'exceptionnelle, forte et remarquée' à l'European Film Market

Le Maroc, choisi cette année comme pays à l'honneur de l'European Film Market (EFM), a brillé par une participation "exceptionnelle, forte et remarquée" à cette plateforme professionnelle du cinéma mondial, organisée du 12 au 18 février dans le cadre du 76e Festival international du film de Berlin (Berlinale), estiment les organisateurs.

Dans un communiqué publié à l'occasion de la clôture de l'EFM, l'événement professionnel B2B de la Berlinale, les organisateurs saluent l'industrie cinématographique marocaine, qui "a non seulement mis en lumière son excellence créative, mais a également démontré sa capacité à accueillir des productions internationales majeures et des tournages d'envergure".

"Des échanges dynamiques" ont eu lieu tout au long de l'EFM au sein du pavillon Maroc, toujours très fréquenté au prestigieux Gropius Bau, en plein centre de Berlin, ont-ils précisé, soulignant dans ce cadre "l'attractivité croissante du Maroc en tant que pôle de production cinématographique compétitif, offrant des équipes expérimentées, des lieux de tournage variés et un cadre industriel très performant".

L'EFM 2026 s'est clôturé mercredi sur une hausse de 5% du nombre de participants et une croissance remarquable de sa programmation, confirmant ainsi son rôle de moteur de l'industrie cinématographique mondiale. Plus de 12.500 professionnels ont participé aux différentes séquences de ce Marché européen du film.

Au total, 606 films ont été projetés à cette occasion, en hausse par rapport à l'année précédente, avec un taux de premières mondiales de 83,17%, attirant 1.794 distributeurs et soulignant une fois de plus l'importance de l'EFM pour les professionnels de la distribution aux quatre coins du monde.

Le programme de l'EFM a trouvé un écho favorable auprès du public sur les plateformes numériques, avec une augmentation de 4.500 abonnés sur les réseaux sociaux de l'EFM au cours des 30 derniers jours seulement, ainsi que le lancement réussi de l'application EFM, soulignent les organisateurs.

Premier pays africain à être choisi comme "Country in Focus", le Maroc a mis en lumière, tout au long de l'EFM, à la fois son patrimoine cinématographique et son positionnement en tant que plateforme de création et de coproduction à l'échelle internationale.

Le Kick-off de la participation du Maroc à l'EFM a réuni de grandes figures de l'industrie cinématographique mondiale. Il a été marqué par la présence de plusieurs personnalités du 7e art en Allemagne, dont la directrice de la Berlinale, l'Américaine Tricia Tuttle, et la directrice de l'EFM, Tanja Meissner, aux côtés de l'ambassadeur du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, du directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Reda Benjelloun, et du secrétaire général du département de la Communication, Abdelaziz El Bouzdaini.