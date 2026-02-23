Maroc: Première mondiale de la version restaurée de 'Mirage' d'Ahmed Bouanani

Le film "Mirage" (Assarab, 1979) du réalisateur marocain Ahmed Bouanani a été projeté mercredi soir à l'Académie des arts de Berlin, en première mondiale dans sa version restaurée, dans le cadre de la section officielle "Berlinale Classics" du Festival international du film de Berlin (Berlinale).

Présentée devant un large public de producteurs, cinéastes et cinéphiles, la projection s'inscrit dans la catégorie des grandes oeuvres du cinéma mondial proposées en version restaurée, marquant ainsi le retour sur la scène internationale d'un film considéré comme une référence du cinéma d'auteur marocain.

Ont pris part à cette projection une pléiade de professionnels marocains et internationaux du cinéma, notamment le directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Reda Benjelloun, la directrice de la Cinémathèque allemande, Heleen Gerritsen, l'artiste et fille du défunt Ahmed Bouanani, Touda Bouanani, ainsi que la directrice de la Cinémathèque marocaine, Narjis Nejjar, à l'origine de cette restauration.

"Je suis très heureuse de revenir neuf ans plus tard avec la version restaurée de "Mirage" et de voir aujourd'hui l'oeuvre projetée en première mondiale dans un festival aussi grand que la Berlinale", a déclaré Mme Bouanani, rappelant que sa dernière présence à la Berlinale remontait à 2017, à l'occasion d'un hommage rendu à son père par le cinéaste Ali Essafi.

Fondatrice de la Fondation "Archives Bouanani", elle a exprimé sa reconnaissance et sa grande fierté de voir l'oeuvre de son défunt père "faire partie de la programmation de la Berlinale dans cette catégorie qui rend hommage aux grands classiques du patrimoine mondial du cinéma".

Pour sa part, Mme Gerritsen s'est dite très contente d'accueillir la restauration du film d'Ahmed Bouanani dans la sélection officielle, qualifiant "Mirage" de "grand film" et exprimant sa satisfaction de le voir figurer au programme de la section "Berlinale Classics".

Evoquant le choix du Maroc, elle a estimé que le Royaume est "un pays très intéressant, avec un patrimoine cinématographique qui n'est peut-être pas encore très ancien, mais tellement riche et qui offre beaucoup à découvrir", saluant par ailleurs le professionnalisme des restaurateurs d'oeuvres cinématographiques marocains.

Réalisé en 1979, "Mirage" relate le parcours d'un homme modeste qui, après avoir trouvé par hasard une importante somme d'argent, quitte son village pour tenter sa chance en ville, dans un récit à portée allégorique souvent interprété comme une réflexion sur les mutations sociales du Maroc de l'époque.

Unique long métrage d'Ahmed Bouanani, l'oeuvre occupe une place singulière dans l'histoire du cinéma national, comme l'a expliqué Mme Nejjar dans une déclaration à la MAP, se disant "très heureuse pour cette sélection à la Berlinale Classics avec un film fondateur du cinéma marocain".

"Cette reconnaissance internationale est d'autant plus méritée car c'est la première fois qu'un film intégralement restauré en Afrique, en l'occurrence au Maroc, est présenté dans une sélection aussi prestigieuse que la Berlinale Classics", a-t-elle estimé.

Mme Nejjar a, par ailleurs, expliqué que la restauration des oeuvres constitue l'une des "missions cardinales de la cinémathèque, à savoir la préservation du patrimoine cinématographique, dans l'objectif ultime de le transmettre aux générations futures".

"C'est un processus extrêmement technique, qui demande des mois de travail, parfois davantage, avec des défis parfois complexes", a-t-elle ajouté, félicitant l'ensemble des équipes ayant contribué à la restauration de "Mirage" et saluant un travail accompli avec une grande rigueur.

Parallèlement à cette projection, qui s'inscrit dans le cadre de la participation du Maroc à la Berlinale 2026, le Royaume a été désigné cette année "Country in Focus" de l'European Film Market (EFM), événement professionnel B2B de la Berlinale.

Premier pays africain à bénéficier de cette distinction, le Maroc a mis en lumière, tout au long de l'EFM (12-18 février), à la fois son patrimoine cinématographique et son positionnement en tant que plateforme de création et de coproduction à l'échelle internationale.