Ile Maurice: Karaté - Quatre rendez-vous majeurs malgré un budget serré

La 'All Mauritius Karate Federation' (AMKF) prépare une année structurée autour de quatre compétitions majeures, dont deux locales et deux internationales. Et ce, malgré un contexte budgétaire difficile.

La première échéance sera la Republic Cup, prévue en principe au mois d'avril. Selon Ajitsingh Hardowar, président de l'AMKF, la date reste conditionnée à la disponibilité d'une salle, qui n'a pas encore été confirmée. « Le coût élevé des infrastructures constitue un frein important, certaines locations pouvant atteindre près de 100 000 roupies pour quelques jours, sans compter les frais logistiques et médicaux » dit Ajitsingh Hardowar.

La Republic Cup est ouverte aux clubs affiliés et en règle avec l'AMKF. Chaque club pourra engager deux compétiteurs par catégorie, afin d'offrir une opportunité aux jeunes et aux non-élites de se mettre en valeur, de la catégorie des 8 ans jusqu'aux seniors. Les épreuves se disputeront en kata et kumite.

La seconde grande compétition nationale sera le Championnat national, prévu en décembre. Celui-ci réunira les élites issues des compétitions régionales. «Contrairement à la Republic Cup, qui privilégie l'ouverture aux clubs, le championnat national concernera les meilleurs athlètes sélectionnés à travers les régions » ajoute le président de l'AMKF.

Kumite lors des championnats nationaux organisés par l'AMKF en novembre 2025 à Côte d'Or.

Sur le plan continental, Maurice est attendue aux Championnats d'Afrique de karaté (UFAK), programmés du 7 au 13 septembre 2026 en Algérie. La sélection sera établie sur la base des performances nationales. Toutefois, la participation dépendra des moyens financiers disponibles. En l'absence de budget suffisant, certains athlètes pourraient être appelés à contribuer financièrement à leur déplacement, sous réserve de résultats probants.

Autre rendez-vous international : le 12th Commonwealth Karate Championships, qui se tiendra du 5 au 8 novembre 2026 à Glasgow, en Écosse. Cette compétition regroupera les nations membres du Commonwealth sous l'égide du mouvement international du karaté.

A noter que le karaté ne figurera malheureusement pas au programme des prochains Jeux des Îles, aux Comores.

Au sujet des entraînements nationaux et la formation des officiels

Faute de financement spécifique, les entraînements nationaux ont été suspendus. Aucun budget n'a été alloué au développement technique, que ce soit en kata ou en kumite. Les athlètes poursuivent donc leur préparation au sein de leurs clubs respectifs. Le budget reçu -- avoisinant les 325000 roupies -- ne couvre pas les stages nationaux ni le développement de haut niveau.

En revanche, un travail important se poursuit du côté des officiels. Jay Rampersad, arbitre certifié par la World Karate Federation (WKF) et l'UFAK, dispense bénévolement des sessions de formation aux juges et arbitres à Maurice. Ces formations se tiennent dans une salle mise gratuitement à disposition par le collège Saint-Joseph, Curepipe. Cette initiative permet d'assurer la continuité et la montée en compétence des officiels mauriciens malgré les contraintes financières.

Longue bataille judiciaire tranchée par la cour suprême

Dans l'affaire The All Mauritius Karate Federation v Bundhoo & Anor (2025 SCJ 495), la Cour suprême de Maurice a statué sur un différend opposant l'AMKF à Rishi Bundhoo, ancien membre exécutif de cette fédération, ainsi qu'à la Shotokan Martial Arts Federation (SMAF), organisation indépendante enregistrée auprès du Registrar of Associations et dirigée par ce dernier.

L'AMKF contestait l'usage du mot « federation » par la SMAF et l'activité de cette dernière, arguant qu'elle créait une confusion et concurrençait la fédération nationale. Mais le juge a statué que le terme « federation » seul ne crée pas de confusion. Selon lui, la fédération nationale inclut « Mauritius » dans son nom afin d'être légalement reconnue comme telle. L'AMKF a certes perdu son procès face à la SMAF. En revanche, les positions respectives des deux protagonistes sont plus claires maintenant. Pour la Cour Suprême, bien qu'il semble exister deux organisations parallèles pour le même sport - le karaté - cette apparence est trompeuse.

En réalité, alors que les défendeurs (SMAF) organisent des compétitions locales de karaté shotokan et envoient des athlètes participer à des compétitions internationales organisées par la World Shotokan Karatedo Federation (WSKF), la demanderesse (AMKF), quant à elle, est affiliée à la World Karate Federation (WKF) et est reconnue par le Comité international olympique (CIO). En termes pratiques, cela signifie que les licences et les grades délivrés par la SMAF ne sont pas reconnus par la WKF ni par le CIO.

L'AMKF et la SMAF (ou même tout autre groupe) exercent exclusivement dans leurs propres sphères et n'empiètent pas les uns sur les autres. En outre, la position du ministère est qu'une fédération peut coexister avec une Fédération nationale sportive, étant entendu que seule la Fédération nationale sportive (AMKF) peut représenter officiellement Maurice au niveau international.