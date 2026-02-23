Ile Maurice: Football - Arbeloa exige une réponse forte

Trois jours après le barrage aller de Ligue des champions entre Benfica et le Real Madrid (0-1), la controverse reste vive. Vinicius Jr affirme avoir été victime d'insultes racistes durant la rencontre, et son entraîneur Alvaro Arbeloa a fermement pris sa défense. Le technicien espagnol réclame une réaction claire de l'UEFA afin que cet épisode marque un tournant dans la lutte contre le racisme.

Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Osasuna, Arbeloa a d'abord salué l'unité de son groupe. Il s'est dit particulièrement fier de l'attitude de ses joueurs lors de l'incident survenu à Lisbonne, mettant en avant la solidarité affichée envers l'attaquant brésilien.

Selon Vinicius, il aurait été visé par une insulte raciste de la part de Gianluca Prestianni pendant le match. Pour Arbeloa, les faits sont graves et ne peuvent être minimisés. Il a exprimé son indignation, estimant que rien ne peut justifier un acte de ce type sur un terrain de football. Le message du coach madrilène est sans ambiguïté : ce genre de comportement doit disparaître définitivement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'entraîneur a également souligné que l'ensemble de l'équipe aurait soutenu Vinicius s'il avait décidé de quitter la pelouse. Cette déclaration vise à montrer que le vestiaire madrilène ne tolère aucune forme de racisme et qu'il est prêt à agir collectivement face à de tels actes.

Alors qu'une enquête a été ouverte par l'UEFA, Arbeloa estime qu'une sanction est nécessaire. Sans entrer dans les détails, il considère qu'il doit y avoir un avant et un après. Pour lui, cette situation représente une opportunité d'envoyer un signal fort à l'ensemble du football européen.

Il a aussi rappelé un principe fondamental : la victime ne peut en aucun cas être tenue responsable. Aucune provocation supposée ne saurait servir d'excuse à une insulte raciste. La responsabilité incombe uniquement à l'auteur des faits.

Au-delà de la polémique, Arbeloa a tenu à mettre en lumière le courage de Vinicius, capable de continuer à jouer malgré l'émotion suscitée par l'incident. Il a reconnu que peu de joueurs auraient pu faire preuve d'un tel sangfroid dans un contexte aussi tendu.

Sur le plan sportif, le Real Madrid a pris une courte avance grâce à sa victoire 1-0 à l'aller. Toutefois, l'enjeu dépasse le résultat. Le club attend désormais que les instances prennent leurs responsabilités afin que ce type d'épisode ne se reproduise plus.

Le match retour au Santiago Bernabéu s'annonce intense, tant sur le terrain qu'en dehors. Pour Arbeloa, cette affaire constitue un test majeur pour le football européen. La réponse apportée déterminera la crédibilité des engagements pris contre le racisme.