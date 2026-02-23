Maroc: Botola Pro D1 - Le quatuor de tête veut assurer

La 13e journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football, dont le coup d'envoi a été donné vendredi, sera l'occasion pour le quatuor de tête de s'accaparer du fauteuil de leader, tandis que la ville de Rabat sera le théâtre d'un palpitent derby qui mettra aux prises l'Union Touarga (UTS) et l'AS FAR.

Le Wydad de Casablanca, co-leader (20 pts) qui va reprendre la compétition locale après un périple triomphant en Coupe de la CAF et une qualification pour les quarts de cette compétition, sera l'hôte de l'Olympique Dcheira (7e, 15 pts), une équipe difficile à battre et qui a montré sa capacité à donner du fil à retordre à ses adversaires. Le WAC devra capitaliser sur sa bonne prestation continentale pour lui donner un prolongement en Botola et faire ainsi la différence.

Le Raja de Casablanca (1er, 20 pts) a, quant à lui, en ligne de mire les trois points de la victoire face à l'Ittihad de Tanger (9e, 12 pts), qui tentera de son côté de panser ses plaies après avoir perdu à domicile face à l'Olympique Dcheira le week-end dernier.

La 13e journée sera ponctuée par un derby de la capitale qui opposera l'AS FAR (5e, 18 pts), qualifiée en quart de finale de la Ligue des champions africaine, à son voisin de l'Union Touarga, embourbée en 15e position avec 7 unités, un derby qui sera âprement disputé. Les Tourouguis mettront sûrement les bouchées doubles afin de sortir indemnes de ce face à face pour éviter de sombrer davantage en zone de relégation.

Dans les autres matchs au menu de cette journée, le Kawkab de Marrakech (12e, 9 pts) jouera contre le Difaa El Jadida, confortable 6e avec 16 points, tandis que la Renaissance de Berkane (8e, 14 pts), championne en titre, croisera le fer avec le FUS de Rabat (12e, 9 pts).

La Renaissance Zemamra, 11e avec 11 points, accueillera le Hassania d'Agadir (8e, 14 pts) avec en ligne de mire une victoire lui permettant d'intégrer le Top 10 de la Botola.

Programme

Samedi à 22h00

OD-WAC

KACM-DHJ

UTS-ASFAR

Dimanche à 22h00

RSB-FUS

RCAZ-HUSA

Raja-IRT

NB : USYM-MAS et CODM-OCS devaient avoir lieu vendredi