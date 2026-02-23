Maroc: Botola Pro D2 - Le MAT pour se débarrasser de ses poursuivants

Le Moghreb de Tétouan (MAT), leader, cherchera à se débarrasser de ses poursuivants immédiats, lors de la 16e journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football.

Le MAT affrontera l'US Bejaâd avec l'intention de glaner les trois points de la victoire et garder à distance ses poursuivants immédiats, voire creuser l'écart sur eux en cas de faux pas de leur part.

A l'affût, le Widad de Témara, qui talonne le club tétouanais à une longueur, se déplace chez la Jeunesse de Ben Guerir, avec l'objectif de poursuivre son ascension et inaugurer cette phase retour sur le fauteuil de leader.

Le duo de tête devra, toutefois, surveiller ses poursuivants immédiats, à savoir le Mouloudia d'Oujda et la Jeunesse d'El Massira, qui partagent la troisième place (25 pts).

Les deux équipes devront défendre leur place loin de leur antre. Les Oujdis se déplaceront chez la lanterne rouge, le RAC de Casablanca, alors que le représentant de la ville de Laâyoune fera un long voyage chez l'autre représentant de la capitale de l'Oriental, l'USM d'Oujda.

Les autres matches concernent essentiellement le milieu du tableau, avec comme affiches, notamment, Amal Tiznit cinquième (23 pts), qui reçoit le Chabab de Mohammedia (6e/21 pts), et le Stade Marocain, septième au classement (20 pts), qui joue à domicile contre la JS Soualem (9e/19 pts).

Le Widad de Fès et le Chabab Atlas Khénifra, qui partagent la 11e place avec 17 points, s'affronteront dans la cité spirituelle du Royaume, alors que le KAC de Kénitra, neuvième au classement (19 pts), se déplace chez le Raja de Béni Mellal (15e/10 pts).

Programme

Samedi

15h00 : RBM-KAC

15h00 : USMO-JSM

15h00 : RAC-MCO

22h00 : MAT-U.Boujaâd

Dimanche

15h00 : SM-JSS

15h00 : CJBG-WST

15h00 : A.Tiznit-SCCM

22h00 : WAF-CAK