Soudan: Le Secrétaire général du Conseil de souveraineté réaffirme le soutien de l'État aux personnes handicapées

Le Secrétaire général du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Dr Mohamed Al-Ghali Ali Youssef, a rencontré au Secrétariat général du Conseil une délégation du Conseil islamique mondial pour le handicap et la réadaptation, conduite par le professeur Mohamed Hamoud Al-Tarifi, en présence du ministre fédéral des Ressources humaines et du Développement social, le Dr Mutasim Mohamed Saleh.

La réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la formation, du transfert de technologies modernes, du développement des centres de réadaptation, ainsi que de la formation et de la qualification du personnel.

Le Secrétaire général du Conseil de souveraineté a salué le rôle important joué par le Royaume d'Arabie saoudite dans le soutien apporté au Soudan dans tous les domaines affirmant le soutien de l'État aux personnes handicapées et son engagement à les former afin de favoriser leur intégration sociale et leur participation active au développement du pays.

Il a rendu hommage aux sacrifices et aux victoires remportées par les Forces armées sur tous les fronts pour libérer le Soudan du fléau des milices rebelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le chef de la délégation, le professeur Hamoud, a réaffirmé la volonté du Conseil d'implanter des usines de prothèses dans le pays, témoignant ainsi de son engagement en faveur des personnes handicapées soulignant l'importance de leur formation et du renforcement de leurs compétences professionnelles pour permettre leur participation aux initiatives de développement.

M. Hamoud a noté que cette visite s'inscrivait dans le cadre du soutien apporté par le Royaume au Soudan, notamment durant le conflit en cours, qui a entraîné une forte augmentation du nombre de personnes handicapées.

A noter que le Conseil Islamique Mondial pour le Handicap et la Réadaptation, souvent lié à des initiatives de la Ligue Islamique Mondiale (LIM), s'engage à promouvoir l'inclusion, la dignité et l'accès aux services de réadaptation pour les personnes handicapées. Il collabore avec d'autres acteurs pour défendre les droits des personnes handicapées, en particulier dans les pays musulmans.