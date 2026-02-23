Soudan: Le Secteur du Développement Économique examine le progrès de la production d'électricité dans le pays

Le Secteur du Développement Économique du Conseil des Ministres, réuni sous la présidence du Ministre des Finances et de la Planification Économique, le Dr Jibril Ibrahim, a présenté un exposé sur les projets prioritaires pour 2026-2027.

La réunion a débuté par un rapport détaillé sur le progrès de la production d'électricité (hydroélectrique et thermique), les plans visant à accroître la productivité et la participation du secteur privé aux projets d'énergies renouvelables, ainsi que sur les opportunités d'investissement dans les blocs pétroliers vacants.

La réunion a réaffirmé la nécessité de renforcer les réserves stratégiques de pétrole et d'énergie du pays.

Le Ministre de la Transformation Numérique et des Communications, M. Ahmed Al-Dardiri Ghandour, a également présenté un exposé sur les projets de transformation numérique du gouvernement, notamment dans les domaines des transactions financières et du commerce extérieur.

Il a également présenté le plan du ministère visant à étendre les réseaux de communication et d'internet aux zones mal desservies, afin de les intégrer aux services gouvernementaux, éducatifs et numériques.

Par ailleurs, la réunion a souligné la nécessité de développer le secteur de l'élevage en améliorant l'industrie de la viande et la transformation des produits animaux afin d'accroître leur valeur ajoutée, tout en accordant une attention particulière aux services vétérinaires, aux installations de quarantaine et à la production locale de médicaments vétérinaires.