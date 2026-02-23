Soudan: Le Secteur du Développement Économique examine le progrès de la production d'électricité dans le pays

23 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Secteur du Développement Économique du Conseil des Ministres, réuni sous la présidence du Ministre des Finances et de la Planification Économique, le Dr Jibril Ibrahim, a présenté un exposé sur les projets prioritaires pour 2026-2027.

La réunion a débuté par un rapport détaillé sur le progrès de la production d'électricité (hydroélectrique et thermique), les plans visant à accroître la productivité et la participation du secteur privé aux projets d'énergies renouvelables, ainsi que sur les opportunités d'investissement dans les blocs pétroliers vacants.

La réunion a réaffirmé la nécessité de renforcer les réserves stratégiques de pétrole et d'énergie du pays.

Le Ministre de la Transformation Numérique et des Communications, M. Ahmed Al-Dardiri Ghandour, a également présenté un exposé sur les projets de transformation numérique du gouvernement, notamment dans les domaines des transactions financières et du commerce extérieur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également présenté le plan du ministère visant à étendre les réseaux de communication et d'internet aux zones mal desservies, afin de les intégrer aux services gouvernementaux, éducatifs et numériques.

Par ailleurs, la réunion a souligné la nécessité de développer le secteur de l'élevage en améliorant l'industrie de la viande et la transformation des produits animaux afin d'accroître leur valeur ajoutée, tout en accordant une attention particulière aux services vétérinaires, aux installations de quarantaine et à la production locale de médicaments vétérinaires.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.