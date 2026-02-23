Maroc: CFG Bank améliore son RNPG de 41% en 2025

Le résultat net part du groupe (RNPG) de CFG Bank a atteint 370 millions de dirhams (MDH) en 2025, en hausse de 41% par rapport à 2024.

Cette croissance du RNPG est moindre que celle du résultat avant impôts (+65% à 561 MDH), du fait de la hausse de l'impôt sur les sociétés (IS) consécutive à la fin de la consommation des déficits reportables, indique un communiqué de CFG Bank, dont le Conseil d'administration s'est réuni mercredi pour examiner l'activité de la Banque et du Groupe pour l'année 2025 et arrêter les comptes au 31 décembre dernier.

Le taux effectif d'IS ressort à 33% en 2025, précise la même source.

Concernant le produit net bancaire (PNB) consolidé, il s'est amélioré de 32% à 1.247 MDH en 2025. Le PNB à caractère récurrent, décomposé en marge d'intérêt (+32% à 512 MDH) et commissions (+21% à 478 MDH), a atteint 990 MDH (+27%), rapporte la MAP.

Le PNB à caractère moins prévisible (intermédiation boursière, trading obligataire et actions, corporate finance) a progressé, quant à lui, de 60% à 258 MDH, grâce à des marchés actions et obligations favorables en 2025.

L'encours de crédits s'est établi à 19 milliards de dirhams (MMDH) au 31 décembre 2025, en croissance de 21%, soit une production nette de près de 3,3 MMDH, tirée essentiellement par le segment "Entreprises".

Pour ce qui est des dépôts de la clientèle, ils ont cru de 11% en douze mois, soit une collecte nette de 2 MMDH, pour s'établir à fin décembre 2025 à 20,3 MMDH.

Les dépôts non rémunérés se maintiennent à près de 50% de l'ensemble des dépôts, malgré la croissance rapide des crédits.

Par ailleurs, CFG Bank a procédé à 2 émissions de dette subordonnée en 2025 pour un total de 1 MMDH, portant ainsi l'encours de la dette subordonnée à 1,4 MMDH.

S'agissant des capitaux propres consolidés, ils se sont chiffrés à 2.087 MDH à fin 2025 contre 1.840 MDH en 2024.

Sous réserve de l'aval du régulateur, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale un dividende de 4 DH par action, en hausse de 21% par rapport à l'année dernière et payable en juin 2026.