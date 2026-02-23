Ile Maurice: Au coeur de l'histoire mauricienne

Alors que le Parti travailliste (PTr) s'apprête à célébrer son 90e anniversaire ce lundi, c'est toute une page de l'histoire politique mauricienne qui revient au premier plan. Fondé en 1936 par Maurice Curé et dirigé par Guy Rozemont, le parti rouge s'est imposé dès ses débuts comme un mouvement en faveur des plus démunis, inscrivant son combat dans une double quête de liberté : liberté d'un pays, liberté pour les hommes.

Le travaillisme est né d'un cri. Conditions de travail indignes, salaires impayés, exploitation et négation de la dignité humaine constituaient alors le quotidien d'une grande partie de la population. Face à cela, le PTr portait une idée simple, mais révolutionnaire : organiser les faibles pour affronter les puissants. Ce mouvement a structuré la société mauricienne, accompagné une mobilité sociale sans précédent, élargi le suffrage à toute la population, ouvert davantage l'accès à l'éducation et contribué à construire l'État-providence.

C'est lors des élections de 1948 que sir Seewoosagur Ramgoolam émerge comme un leader majeur du PTr. Son nom restera indissociable de l'accession du pays à l'indépendance et de la mise en place des grandes institutions nationales. Dans le sillage des orientations tracées par le Dr Maurice Curé, Emmanuel Anquetil et d'autres figures militantes, le parti domine la vie politique jusqu'en 1976, frôlant la perte du pouvoir avant de céder effectivement en 1982 sous la pression électorale du Mouvement militant mauricien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au fil des décennies, l'histoire du PTr se confond avec celle des grandes infrastructures et réformes sociales du pays: hôpitaux dans les différents districts, modernisation de l'aéroport international, structures sociales destinées à accroître la productivité et à améliorer les conditions de vie. L'avènement d'une nouvelle classe politique et administrative dans les années 1970 et 1980, composée de fonctionnaires et de cadres organisateurs, marque également une étape décisive. Cette génération, façonnée par les tâtonnements et les expériences, a contribué à consolider les rouages de l'économie et à gérer les défis liés aux langues et cultures ainsi qu'à la cohésion nationale.

Aujourd'hui, le PTr demeure, aux côtés de l'African National Congress (ANC) en Afrique du Sud, l'un des deux plus anciens partis de la région. Pour marquer cet anniversaire historique, une cérémonie de dépôt de gerbes est prévue lundi 23 février au Guy Rozemont Square, à Port-Louis, en hommage aux figures fondatrices et aux générations de militants qui ont façonné l'identité du parti au fil de neuf décennies. Le parti tiendra également un congrès anniversaire à l'auditorium Paul Octave Wiéhé, à Réduit, le dimanche 1eᣴ mars.

*****

Les fondateurs

Dr Maurice Curé

Le Dr Maurice Curé, né le 3 septembre 1886 à Port-Louis, fonde le PTr le 23 février 1936, après avoir rassemblé 8 000 laboureurs et artisans au Champ-de-Mars. Médecin et membre du Conseil du gouvernement (1934-1936), il crée un mouvement destiné à défendre les plus démunis face à l'oligarchie coloniale. Il sera le premier président du parti et décède le 2 mars 1977 à Curepipe.

Guy Rozemont

Guy Rozemont, né le 15 novembre 1915 à Port-Louis, rejoint le mouvement travailliste à 23 ans. Issu d'un milieu modeste, il devient président du parti en 1947. Son dévouement indéfectible à la justice, l'égalité et les droits des ouvriers aura façonné le paysage politique de Maurice et inspiré des générations entières. Élu en 1948, il contribuera à faire du 1eᣴ mai un jour férié en 1950. Il meurt le 23 mars 1956 à l'âge de 41 ans.