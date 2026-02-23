Ile Maurice: Le «Board of Inquiry» convoque le Dr Sudesh Kumar Gungadin et demande son rapport d'autopsie

C'est avec la bénédiction du Premier Ministre, Navin Ramgoolam, qu'un Board of inquiry a été mis sur pied au sujet de la mort d'Andy Selmour, survenue le 9 décembre 2025 à l'Eastern High Security Prison de Melrose. Le légiste Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal a été convoqué le 23 février, et cela marque une étape clé dans l'enquête relative à la mort de Selmour.

Par ce Summons to Witnesses émis dans le cadre du Board of inquiry le médecin légiste est sommé de comparaître devant la commission d'enquête à l'Environment and Land Use Appeal Tribunal et d'y produire une copie certifiée conforme de son rapport d'autopsie. Cette démarche formelle souligne l'importance des conclusions médico-légales dans la manifestation de la vérité.

La mort d'Andy Selmour a profondément choqué l'opinion publique. Selon les éléments rapportés, le détenu aurait été violemment agressé dans des circonstances troublantes. Les premiers recoupements faisaient état d'une attaque impliquant plusieurs codétenus, avec des coups portés à la tête et au corps.

Les images des caméras de surveillance auraient montré une scène d'une extrême brutalité, alimentant les soupçons d'un règlement de comptes interne possiblement lié à des activités illicites en milieu carcéral. Certains articles évoquent l'hypothèse d'un réseau de trafic opérant au sein d'un bloc spécifique de la prison, ce qui aurait exacerbé les tensions entre détenus.

La mise sur pied du Board of Inquiry par décision gouvernementale traduit la gravité de l'affaire. Cette instance indépendante a pour mission d'examiner non seulement les causes médicales du décès, mais aussi les éventuelles failles administratives, sécuritaires et disciplinaires ayant pu contribuer à cette issue tragique. La présence du Dr Sudesh Kumar Gungadin revêt ainsi une importance capitale : son rapport d'autopsie pourrait établir de manière scientifique la cause exacte de la mort, déterminer la nature des blessures subies et préciser si d'autres facteurs ont contribué au décès.

Au-delà du cas individuel, cette affaire soulève des interrogations plus larges sur les conditions de détention, la sécurité interne et la gestion des établissements pénitentiaires à Maurice. La famille du prisonnier attend désormais que toute la lumière soit faite, que les responsabilités soient établies et que des mesures concrètes soient prises pour prévenir la répétition d'un tel drame.