Ile Maurice: Avertissement de cyclone de classe I - La tempête tropicale modérée Horacio s'approche

22 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Un avertissement de cyclone de classe I est en vigueur à Rodrigues, selon le premier bulletin émis à 10h10 ce dimanche par les services météorologiques de Maurice. La tempête tropicale modérée Horacio représente une menace potentielle pour l'île.

À 10h00, le centre de Horacio se situait à environ 720 kilomètres à l'est-nord-est de Rodrigues, par 17.0 degrés de latitude sud et 69.9 degrés de longitude est. Le système se déplace dans une direction ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 15 km/h, se rapprochant progressivement de l'île.

Selon les prévisions, les bandes nuageuses externes associées à Horacio commenceront à influencer le temps à Rodrigues à partir de demain. Les autorités appellent la population à prendre dès maintenant les précautions préliminaires nécessaires.

Le vent soufflera de l'est-sud-est à une vitesse d'environ 30 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h. Ces rafales devraient se renforcer graduellement à partir de demain, pouvant atteindre les 90 km/h.

L'état de la mer se détériorera également. Elle deviendra graduellement forte à très forte demain, avec des houles de l'ordre de 4 mètres. Il est fortement conseillé au public de ne pas s'aventurer en mer et aux plaisanciers de mettre leurs embarcations à l'abri. Les services météorologiques indiquent qu'un prochain bulletin sera émis aux alentours de 16h10.

Les autorités suivent de près l'évolution de la situation et invitent la population de Rodrigues à rester à l'écoute des prochains bulletins.

Lire l'article original sur L'Express.

