L'attachement des Marocains à la ville d'Al-Qods n'est ni circonstanciel ni récent, mais bel et bien ancré dans l'histoire et séculaire, a affirmé le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, soulignant que le soutien du Royaume du Maroc au peuple palestinien se poursuit à travers divers programmes sociaux et de développement.

Dans un entretien accordé, samedi à l'émission "Nahar Jadid" sur les ondes de la radio "Voix de la Palestine", M. Cherkaoui a indiqué que cet attachement s'est traduit à travers le Waqf, les monuments historiques et la présence humaine marocaine à Al-Qods, faisant observer que "lorsque nous défendons le droit des Palestiniens sur cette terre, nous défendons également notre propre droit, en tant que Marocains".

S'agissant de ses visites continues à Al-Qods, il a précisé que celles-ci s'inscrivent dans le cadre des Hautes Instructions Royales adressées à l'Agence pour poursuivre ses efforts en faveur des populations palestiniennes de la Ville Sainte, tout au long de l'année, et particulièrement durant le mois sacré de Ramadan, à travers la grande campagne d'aides sociales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce sillage, M. Cherkaoui a fait savoir que l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a lancé une série d'initiatives sociales, sanitaires et économiques à l'occasion du mois béni, parallèlement à un programme visant à consolider l'identité nationale et à renforcer la résilience des Maqdessis.

Il a relevé que l'action de l'Agence ne se limite pas à une saison déterminée, mais s'étend sur toute l'année, précisant qu'en 2025, près de 8 millions de dollars ont été investis dans des projets sociaux au profit des secteurs de l'éducation, de la santé et de la restauration des bâtiments, notamment dans l'ancienne ville confrontée à des défis croissants.

Dans le même sillage, M. Cherkaoui a évoqué l'organisation de la "Semaine de l'artisanat traditionnel marocain" à Al-Qods, avec la participation d'une élite d'artisans marocains venus encadrer des sessions de formation au profit de jeunes Maqdessis, notamment dans les métiers du tissage, de la sculpture sur bois et de l'orfèvrerie en argent.

Qualifiant les résultats d'"impressionnants", il a fait savoir que l'Agence envisage de sélectionner des participants distingués pour bénéficier de sessions de formation au Maroc d'une durée de trois semaines dans de grands centres artisanaux, en vue d'approfondir leurs compétences et de transmettre le savoir-faire à leurs pairs à Al-Qods, selon l'approche de "formation des formateurs", expliquant que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme "Initiatives locales pour le développement humain" visant à permettre aux bénéficiaires de développer des projets générateurs de revenus, au-delà de se contenter des aides occasionnelles.

Abordant les défis auxquels sont confrontés les artisans maqdessis, il a fait constater que le produit palestinien fait face actuellement à des difficultés concurrentielles en raison de la hausse des coûts de production et des matières premières, ainsi que des restrictions imposées à la circulation et à la commercialisation, relevant que l'Agence oeuvre à surmonter ces obstacles, à travers l'adoption d'une nouvelle approche de marketing sous le label "Made in and Made for Palestine", axée sur le soutien à la production locale et l'élargissement des perspectives de commercialisation, notamment via l'ouverture sur le commerce électronique et la participation à des salons internationaux.

M. Cherkaoui a, dans la foulée, précisé que l'Agence a été "le premier client" de ces expériences productives, afin de soutenir les artisans, ajoutant que des produits maqdessis ont été présents à des expositions à l'étranger en vue de renforcer la confiance dans l'investissement et le marketing électronique.

Soulignant que "les moyens de l'Agence demeurent limités", son financement étant exclusivement assuré par le Royaume du Maroc, il a relevé que l'Agence n'a reçu aucun soutien financier de pays arabes ou islamiques depuis 2011, bien qu'elle constitue un mécanisme institutionnel habilité à coordonner le soutien arabe et islamique à Al-Qods.

Et d'ajouter que "les frères palestiniens souhaitent que les Etats arabes et islamiques s'inspirent du modèle marocain, qui a démontré sa présence à travers l'acquisition de biens immobiliers dans l'ancienne ville, la construction d'écoles financées par le Maroc et la réalisation de projets dans le secteur de la santé, notamment des unités hospitalières et des laboratoires au sein de plusieurs hôpitaux".

L'Agence adopte le principe selon lequel "le peu constant vaut mieux que l'abondance discontinue", a-t-il enchaîné, assurant qu'elle poursuivra l'accomplissement de sa mission malgré les défis.

M. Cherkaoui a conclu en affirmant que l'Agence poursuivra son action sur la voie du développement et de l'autonomisation économique, de manière à renforcer la résilience des Maqdessis et à préserver l'identité civilisationnelle de la Ville Sainte, en dépit des conditions sécuritaires et économiques complexes qui l'entourent.