Maroc: Le Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia enregistre un excédent pluviométrique de 82% par rapport à la moyenne

Le Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia a enregistré un excédent pluviométrique de 82% par rapport à la moyenne d'une année normale jusqu'au 19 février 2026, a indiqué, vendredi à Benslimane, le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka.

Le ministre, qui présidait les travaux du Conseil d'Administration de l'Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia (ABHBC) au titre de l'exercice 2025, en présence notamment du gouverneur de la province de Benslimane, El Hassan Boukouta, et du président du conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a précisé qu'entre septembre 2025 et le 19 février courant, la pluviométrie moyenne enregistrée dans le bassin a atteint 452,9 mm, soit un excédent de 82 % par rapport à la moyenne et de 317,6 % par rapport à la même période de l'année précédente.

D'importants apports en eau ont ainsi été enregistrés, atteignant 1080 millions de m³ au niveau des retenues des barrages du bassin au 19 février 2026, a-t-il poursuivi, ajoutant que le niveau des nappes souterraines du bassin s'est amélioré ces derniers mois de 1 à 3 mètres grâce aux précipitations importantes enregistrées.

Intervenant à l'ouverture de cette session, et après avoir souligné l'importance stratégique de l'eau en matière d'accompagnement du rythme soutenu du développement économique et social du Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministre a déclaré que le Conseil d'administration de l'ABHBC se tient dans un contexte exceptionnel marqué par d'importantes précipitations enregistrées durant le premier semestre de l'année hydrologique en cours, ce qui a contribué à l'amélioration des réserves en eau au niveau des barrages.

Dans ce sens, il a rappelé que l'année hydrologique 2024-2025 a été marquée par un déficit pluviométrique estimé à 18,5 % par rapport à une année normale, ce qui a affecté négativement les apports en eau aux barrages, enregistrant ainsi un déficit d'environ 61 % par rapport aux apports d'une année normale. Toutefois, s'est-il réjoui, l'année hydrologique en cours 2025-2026 a connu d'importantes précipitations au niveau du bassin du Bouregreg et de la Chaouia, ce qui a eu un impact positif sur le taux de remplissage des retenues de barrages et sur les réserves des nappes souterraines.

Malgré l'augmentation des précipitations, M. Baraka a indiqué que le gouvernement poursuit la mise en oeuvre de programmes structurants au niveau du bassin du Bouregreg et de la Chaouia afin de garantir la sécurité hydrique.

Il a cité, à cet égard, la programmation de la réalisation de la deuxième tranche du projet d'interconnexion des bassins du Sebou, du Bouregreg et de l'Oum Er-Rbia pour soutenir les ressources en eau du barrage Al Massira, notant que le lancement des travaux de cette deuxième tranche est prévu courant 2026.

Le ministre a également évoqué la poursuite de la réalisation de la première tranche de la station de dessalement d'eau de mer de la ville de Casablanca, d'une capacité de production d'environ 200 millions de m³/an, qui atteindra 300 millions de m³/an dans sa deuxième tranche, sachant que l'exploitation de ce projet est prévue pour la fin de 2026, sans oublier la programmation d'une station de dessalement d'eau de mer à Rabat, d'une capacité d'environ 300 millions de m³/an.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les effets des phénomènes extrêmes aggravés par les changements climatiques, le ministre a indiqué que l'Agence poursuit ses efforts pour réduire l'impact des inondations au niveau des différentes villes et centres. Dans cette optique, plusieurs projets ont été élaborés, notamment le renforcement du système d'alerte précoce à travers l'équipement de 45 stations hydrologiques en dispositifs de mesure automatiques, ainsi que l'élaboration de plans de prévention des risques d'inondation dans la région Casablanca-Settat et en amont du barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, afin d'identifier les zones exposées au risque d'inondation en coordination avec les intervenants concernés.

En outre, l'Agence se penche sur l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation au niveau de la préfecture de Benslimane ainsi qu'un atlas des zones inondables dans la préfecture de Skhirate-Témara.

Par ailleurs, au cours des quatre dernières années, l'Agence a réalisé plusieurs projets de protection contre les inondations, notamment à M'rirt et Aghbala dans la province de Khénifra, de même que la protection contre les crues de l'oued Bouskoura et de l'oued Mirikan dans la province de Nouaceur, la protection du centre d'OuledMrah dans la province de Settat, des centres de Rommani, Maaziz et Tiddas dans la province de Khémisset, ainsi que la protection des villes de Benslimane et Mansouria dans la province de Benslimane.

Le Conseil d'Administration de l'ABHBC a approuvé 11 projets de conventions portant principalement sur la protection contre les inondations, en plus de la réutilisation des eaux usées traitées, la gestion participative et durable des ressources en eau de la nappe de Berrechid 2026-2035, ainsi que sur la gestion et la préservation des ressources en eau. Un contrat de concession a également été approuvé pour l'utilisation d'une partie du domaine public hydraulique de Dayet Roumi en vue de l'exercice d'activités touristiques et sportives au profit de la société SOMITOUR.

Les travaux de ce conseil ont été consacrés à l'arrêt des comptes de l'Agence au titre de l'exercice financier 2024, à la présentation de son programme d'action et de son projet de budget pour l'exercice financier 2026, ainsi qu'à l'examen de l'état d'avancement de l'exécution de son budget pour l'année 2025.

Cette réunion a également connu la participation du directeur de l'Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, Omar Chafki, des membres du Conseil d'Administration de l'Agence, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que d'élus.