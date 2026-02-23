Maroc: Zakaria Labyad s'engage avec les Corinthians

L'international marocain Zakaria Labyad s'est officiellement engagé avec les Corinthians, a annoncé le club brésilien, signant un contrat valable jusqu'à la fin de l'année, assorti d'une clause de prolongation automatique jusqu'à fin 2027 en cas d'objectifs atteints.

Âgé de 32 ans, le milieu offensif est la sixième recrue du club de Sao Paulo cette saison, dans le cadre d'un renforcement ciblé de l'effectif. Il arrive libre après la fin de son contrat avec le Dalian Yingbo, en Chine.

« Il sera un joueur important, et j'espère qu'il sera capable de montrer ce dont il est capable sur le terrain », a déclaré l'entraîneur Dorival Júnior, saluant l'arrivée du milieu marocain.

Le joueur retrouve aux Corinthians l'attaquant néerlandais Memphis Depay, son ancien coéquipier au PSV Eindhoven. « Bienvenue dans le plus grand club d'Amérique latine. Gagnons ensemble de nouveaux trophées ! », a écrit ce dernier sur les réseaux sociaux.

La saison dernière en Chine, Labyad a disputé 25 matches, inscrivant six buts et délivrant quatre passes décisives. En 2024, il avait pris part à 31 rencontres, pour six buts et neuf passes décisives.

Né aux Pays-Bas de parents marocains, Zakaria Labyad a choisi de représenter le Maroc au niveau international. Il compte neuf sélections et un but avec les Lions de l'Atlas.

Formé au PSV Eindhoven, il a évolué dans plusieurs championnats européens, notamment au Sporting Portugal, à l'Ajax Amsterdam, au FC Utrecht, à Vitesse et à Fulham, avant de poursuivre sa carrière en Chine, élargissant ainsi son expérience sur trois continents.