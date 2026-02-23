Maroc: Le Wydad déroule à Agadir

Le Wydad de Casablanca (WAC) a signé une large victoire en déplacement face à l'Olympique Dcheira par 5 buts à 0, samedi soir au grand stade d'Agadir, pour le compte de la 13è journée de la Botola Pro D1 de football.

Les buts des visiteurs ont été marqués par Hicham Aït Brayem (24è, c.s.c), Walid Sabbar (35è), Nordine Amrabat (45+3è) et Ramiro Vaca, auteur d'un doublé (50è, 90+3è).

Dans le derby de la capitale, l'Union Touarga (UTS) et l'AS FAR ont fait match nul, 1 but partout, match disputé au stade Al Madina à Rabat. Le club militaire a ouvert la marque à la 59è minute du point de pénalty, transformé par Reda Slim. Les Tourouguis ont recollé au score par l'intermédiaire de Younes Dahmani (74è).

Issue de parité également au terme de la troisième rencontre jouée samedi au stade El Harti de Marrakech entre le Kawkab (KACM) et le Difaâ Hassani d'El Jadida DHJ (0-0).

Vendredi soir au stade d'Honneur, le COD Meknès s'est imposé face à l'Olympic Safi sur le score de 1 but à 0.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Zouhir Eddib à la 52è minute, sachant que l'Olympic Safi a été réduit à dix après l'expulsion de Soufiane El Moudane (90è).

A noter que le club safiot a remercié le coach Zakaria Aboub, coach avec lequel l'OCS a pu atteindre les quarts de finale de la Coupe de la Confédération CAF, tour où il affrontera le Wydad, l'autre représentant du football national en cette C2 continental.

Toujours vendredi, en ouverture de cette manche qui pour la première fois se joue dans son intégralité, l'Union Yaacoub El Mansour s'est inclinée sur la pelouse du stade Olympique de Rabatdevant le Maghreb Fès sur le score de 2 buts à 1.

Soufiane Benjdida a ouvert le score pour les visiteurs à la 26è minute, avant que Brahim Mansouri n'égalise pour les locaux (45+2è). Hamza Afsal a donné l'avantage au Maghreb Fès (74è).

Cette 13ème journée de la Botola devait se clôturer dimanche avec la tenue des trois dernières confrontations opposant la RSB au FUS, la RCAZ au HUSA et le Raja à l'IRT.