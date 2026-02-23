Ile Maurice: Rétrocession des Chagos - L'examen de la loi par le Royaume-Uni reporté après le revirement de Trump

Au Royaume-Uni, le projet de loi de rétrocession à Maurice des Chagos devait être examiné ce lundi 23 février à la Chambre des Lords avant d'être transmis à la Chambre des communes pour son adoption définitive, mais l'examen a été reporté sine die. Une décision qui intervient après le nouveau revirement de Donald Trump, exhortant Londres à surtout ne pas céder Diego Garcia, principale île de l'archipel où se trouve une base militaire anglo-américaine particulièrement stratégique pour la région. Dans la foulée, une délégation américaine qui était attendue à Maurice ce lundi pour discuter de la sécurité de la base a également annulé sa visite.

Maurice devra encore patienter avant d'exercer ses droits souverains sur l'archipel des Chagos. À Port-Louis, l'Attorney General, Gavin Glover, équivalent du ministre de la Justice, explique que « personne ne peut prédire ce qui va se passer dans les semaines à venir. Nous sommes des dommages collatéraux dans un contexte géopolitique assez compliqué ». Il précise qu'il n'y a « aucune visibilité » sur la date à laquelle le texte de transfert sera de nouveau débattu.

La base anglo-américaine de Diego Garcia est stratégique pour les États-Unis, notamment pour lancer des opérations vers le golfe Persique. Parvèz Dookhy, avocat mauricien spécialiste du dossier, affirme que « contrairement aux bases américaines au Qatar ou à Bahreïn, celle de Diego Garcia, située en territoire britannique, offre depuis toujours une plus grande liberté d'action. C'est sans doute pourquoi Donald Trump souhaite le statu quo ».

Les revirements du président américain compliquent davantage le dossier. Le 20 janvier, il qualifiait le projet de transfert de souveraineté de « grande imbécilité », avant de saluer ensuite l'accord négocié « le meilleur possible », car préservant l'exploitation de la base via un bail de 99 ans. Mais mercredi 18 février, nouveau tournant : il a finalement estimé qu'il « ne faut pas donner Diego Garcia », replongeant le dossier dans l'incertitude totale.

