Tchad: Le gouvernement annonce fermer sa frontière avec le Soudan

Le gouvernement tchadien a annoncé la fermeture de sa frontière avec le Soudan après les combats du samedi 21 février dans la ville frontalière de Tina, au Soudan. Cette décision fait suite aux « incursions répétées » et aux violations commises par les forces en conflit au Soudan, indique un communiqué officiel. Le ministre de la Communication tchadien Mahamat Gassim Chérif assure vouloir prévenir « tout risque d'expansion du conflit au Tchad » en fermant la frontière.

Le communiqué gouvernemental tchadien n'évoque pas l'attaque menée par les paramilitaires soudanais contre des membres de l'armée tchadienne, au poste frontière de Tina, qui a coûté la vie à au moins six soldats tchadiens, selon une source militaire. Elle précise que les victimes font partie de la Force mixte chargée de la sécurisation de cette zone à l'est du Tchad ; ils étaient postés au point de passage de Tina, du côté tchadien.

Par ailleurs, cette source ajoute que quatre civils tchadiens ont également été tués dans cette attaque. Une réunion de crise présidée par le Premier ministre est prévue ce lundi 23 février dans l'après-midi sur cette nouvelle incursion des FSR.

L'armée tchadienne n'exclut pas une riposte

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il ne s'agit pas du premier incident à la frontière avec le Soudan. En janvier dernier, sept soldats tchadiens avaient été tués dans une précédente altercation avec les paramilitaires soudanais. Deux autres ont perdu la vie à la fin du mois de décembre 2025, dans une frappe de drone sur le territoire tchadien.

Dans le communiqué officiel, qui annonce la fermeture de la frontière, il est indiqué que le Tchad « se réserve le droit de riposter contre toute agression ou violation de l'intangibilité de son territoire et de ses frontières. »

Plus généralement, parmi les sources militaires tchadiennes jointes, toutes minimisent l'incident en mettant la responsabilité de l'attaque sur des « éléments incontrôlés » « des FSR qui auraient agi de leur propre chef et non pas sur ordre de leur commandement. »