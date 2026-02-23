communiqué de presse

WASHINGTON — Six pays du bassin du Congo -- Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon et République du Congo -- travaillent à prendre des mesures audacieuses pour débloquer des paiements fondés sur les résultats et le financement climatique. Les feuilles de route stratégiques pour le marché du carbone et le financement climatique dans le secteur forestier des pays du bassin du Congo, nouvellement lancées et développées avec le soutien de la Banque mondiale, servent de plans pour transformer la vaste richesse forestière de la région en un moteur puissant de croissance résiliente au climat, de développement durable et d'emplois verts.

Ces feuilles de route fournissent des plans spécifiques à chaque pays, pour aider les pays du bassin du Congo à haute forêt et faible déforestation (HFLD) à s'engager de manière crédible et efficace sur les marchés mondiaux du carbone, à mobiliser un financement basé sur les résultats et à transformer leurs actifs forestiers en moteurs de croissance résiliente face au climat.

Adaptées à la préparation et au paysage institutionnel de chaque pays, les feuilles de route s'appuient sur les données fondamentales des Comptes écosystémiques forestiers et recommandations politiques pour le bassin du Congo pour créer un cadre complet alignant les objectifs nature et climatique avec les priorités nationales de développement. Dans le cadre des services analytiques et consultatifs (ASA) plus larges de la Banque mondiale pour le bassin du Congo, ces feuilles de route visent à transformer le récit du développement régional -- passant d'une perte ou dégradation forestière à une croissance axée sur les forêts.

« Les forêts du bassin du Congo offrent plus que la simple régulation climatique mondiale -- elles représentent des actifs financiers essentiels et une opportunité de développement », a déclaré Chakib Jenane, directeur régional de la pratique de la Banque mondiale pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. « Ces feuilles de route constituent le lien crucial et montrent comment les pays peuvent convertir le capital naturel en investissements tangibles générant des revenus, des emplois et de la résilience pour les communautés locales. »

Les feuilles de route appellent à une coordination institutionnelle renforcée, des mécanismes équitables de partage des bénéfices, ainsi qu'à des systèmes numériques robustes de Surveillance, Reporting et Vérification (MRV) alignés sur l'article 6 de l'Accord de Paris. Alors que des pays comme le Gabon, la République du Congo progressent avec des accords pilotes basés sur les résultats et des progrès REDD+, d'autres comme la Guinée équatoriale et la République centrafricaine en sont aux premiers stades de leur développement. Les opportunités abondent également en République démocratique du Congo et au Cameroun. Les feuilles de route mettent en lumière les lacunes et priorisent les actions clés qui permettront aux pays de tirer parti du potentiel des marchés du carbone et du financement climatique.

« Les marchés du carbone peuvent changer la donne pour les pays du bassin du Congo -- mais seulement si les conditions favorables sont en place », a déclaré Cheick Fantamady Kanté, directeur de division de la Banque mondiale pour le Cameroun, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo. « Ces feuilles de route stratégiques offrent un guide pratique de bout en bout pour que les gouvernements mettent en oeuvre le financement carbone, en mettant l'accent sur la bonne gouvernance, l'engagement du secteur privé et les bénéfices pour les communautés locales. »

Élaborées à travers de larges consultations des parties prenantes et ancrées dans des priorités nationales, ces feuilles de route aident les pays à :

Aligner les cadres nationaux sur les articles 6.2 et 6.4 de l'Accord de Paris.

Développer les capacités numériques et institutionnelles pour la préparation à la MRV.

Clarifier le traitement juridique et fiscal des crédits carbone.

Engager le secteur privé et assurer la participation des communautés locales et des populations locales.

Attirer des investissements climatiques à long terme et des partenariats techniques.

Ces feuilles de route climatiques pour les marchés du carbone représentent une convergence d'emplois, d'environnements et d'agendas économiques.